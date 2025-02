Vaddisznó tévedt egy budapesti BKK-állomásra

Budapesten naponta 2300 jármű indul útjára, hogy kényelmesen és biztonságosan érhessétek el célotokat.

Ugyan azóta nem sok vaddisznó próbálta elérni az utolsó 29-es buszt, de ha kíváncsi vagy, kollégáink milyen váratlan szituációkkal találkoztak már munkájuk során, itt el elvashatod" - írja a BKK a közösségi oldalán.

Nemrég arról írtunk, hogy egy szupermarketben egy vaddisznó halálra rémisztette a vásárlókat. Az állat nyitott ajtón keresztül rohant be az egyik indiai üzletbe, ahol felborított jó néhány polcot, miközben a vásárlók megpróbáltak elmenekülni előle.

2019-ben Szilágysomlyón kergettek be a kutyák egy vaddisznót a faluba. Az állat egy bolt előtt kikapta egy nő kezéből a táskát és meg is harapta a combját. A feldühödött vaddisznó később egy férfira is rátámadt, neki kisebb sérülései lettek.

Néhány éve Rómában ejtette zsákmányul egy nő megpakolt bevásárlószatyrát egy csapatnyi vaddisznó egy élelmiszeráruház parkolójában. A kisebb példányok ott helyben nekiálltak lakmározni, a nagyobbak felkapták, amit értek, és elfutottak.

Tavaly novemberben pedig egy honkongi tengerparton keltett nagy riadalmat egy vaddisznó. Az állat hirtelen jelent meg a strandolók között, odaszaladt egy fához, felkapta egy turista táskáját és elrohant vele.