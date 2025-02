Vagyonnyilatkozat: Újabb érdekességek derültek ki a képviselők anyagi helyzetéről

Egy VIII. kerületi kisebb lakást ad bérbe Cseh Katalin, derült ki a Momentum új képviselőjének leadott vagyonnyilatkozatából. Emlékezetes, az Európai Parlamentből kipottyanó Cseh Katalin a Momentum egykori elnökét, Fekete-Győr Andrást váltotta a magyar parlamentben 2024 végén, mert utóbbit a bíróság jogerősen elítélte. Az új képviselő akkor is leadta a vagyonnyilatkozatát, ehhez képest vagyoni helyzete nem igazán változott. Továbbra is egy 2021-es évjáratú Volkswagen Golfot hajt, lakbérként pedig 200 ezer forint alatti összeget szed be.

Cseh Katalin Fekete-Győr András helyén a parlamentben.

Fotó: Cseh Katalin Facebook

Cseh Katalin fizetése némiképp csökkent, hiszen EP-képviselőként majd 5 millió forintot keresett, itthon "csak" bruttó 1,2 millió körüli összeget vihet haza. Az ingatlant, ahol a képviselőnő lakik, az új szabályok alapján nem szükséges feltüntetni a vagyonnyilatkozatban.

Három városban is lakhatna egyszerre Gurmai Zita

Stabil a vagyoni helyzete az MSZP politikusának, Gurmai Zitának. A korábban EP-képviselőként is tevékenykedő Gurmai Brüsszelben, Budapesten (II. kerület, XI. kerület) és Tatabányán is rendelkezik ingatlannal. A II. kerületi 103 nm-es lakást 2009-ben vásárolta, míg a brüsszeli 97 nm-es lakrészt 2004-ben. Tatabányán már csak egy kisebb, 53 nm-es lakásra ruházott be, 2022-ben, amikor ott szeretett volna indulni a választáson, de még az ellenzéki előválasztás során elhasalt. A képviselőnő akár az összes lakásában is lakhatna egyszerre, vagyonbevallása szerint nincs ingatlankiadásból származó bevétele.

Gurmai Zita nagyjából 6 millió forint, és 80 ezer euró névértéken birtokol értékpapírokat, ezek között vannak nyugdíjpénztári befizetések is.

Kilencmilliós nyugdíjmegtakarítással készül a nyugdíjas éveire Gy. Németh Erzsébet

Lovasberényben szántóföldje van, Balatonakalin pedig nyaralója Gy. Németh Erzsébetnek. Az egykori MSZP-s, ma már DK-s politikus is sok pozíciót betöltött már, legutóbb 2022-ben lett országgyűlési képviselő. Előtte Karácsony Gergely főpolgármester helyettese volt, már azzal is jól keresett, vagyonbevallása szerint 1-5 millió forint között. Jelenleg parlamenti képviselőként 2,4 millió forintot visz haza.