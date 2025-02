Kormányszóvivő Orbán Viktor évértékelőjéről: Mi, magyarok így gondoskodunk egymásról! – videó

Vasárnap közösségi oldalán közzétett videóban a kormányszóvivő felsorolta, milyen, nyugdíjasokkal kapcsolatos intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor szombaton a Várkert Bazárban.

„Hiába kapálóznak Brüsszelben, megvédjük a 13. havi nyugdíjat, megvédjük a rezsicsökkentést is! Sőt, a nyugdíjasokra is kiterjesztettük a vidék otthonfelújítási programot.” – jelentette ki Vitályos, hozzátéve, hogy a magyar kormány nem éri be ennyivel, és „védőernyőt tart a nyugdíjasok pénztárcája fölé” is.

„Nem hagyjuk, hogy az élelmiszerárak többet vegyenek ki a zsebükből. Elfogadhatatlan, hogy az elszabaduló árak, a multik mohósága a magyarokat károsítsa meg, ezért határozottan fellépünk a drágulás ellen. Megerősítve a nyugdíjasokkal kötött szövetségünket, az év második felétől kezdve, számukra visszatérítjük a zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek áfáját egy meghatározott havi összeghatárig. Ez a támogatás közvetlenül azokhoz jut, akiknek a legnagyobb szüksége van rá” – közölte a kormányszóvivő, aki videóját azzal zárta, hogy

mi, magyarok így gondoskodunk egymásról.”

Emlékezetes, Orbán Viktor tegnap tartotta szokásos évértékelő beszédét, amelyben több jelentős kormányzati támogatást jelentett be. A nyugdíjasokat segítő intézkedések mellett a három és két gyermeket vállaló édesanyák is életük végéig tartó személyi jövedelemadó mentességet kapnak. A miniszterelnök teljes beszédét ebben a cikkünkben tudják elolvasni.