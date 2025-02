Vitályos Eszter: Trump és Putyin kapcsolatfelvétele mindent megváltoztatott

Jó hírek érkeztek. Az orosz-amerikai kapcsolatfelvétel mindent megváltoztatott és ez még csak a kezdet. Már láthatáron a béke. A előszelét pedig már a gazdaságban is érezzük. 10 százalékkal estek a gázárak. A forint pedig szárnyakat kapott. Sőt ha a tendencia folytatódik akkor visszatérünk a 400 forintos euró árfolyam alá is. Ez a béke ereje. Ezért indítottunk békemissziót. Ezért tartottunk ki rendíthetetlenül az elmúlt három évben is a béke mellett. És ezek nem csak szép szavak. A béke gazdasági előnyöket hoz Magyarország számára is. Nem tágítunk. Továbbra is kitartunk a béke mellett.