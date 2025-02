Vitályos Eszter: Védőernyőt tartunk a nyugdíjasok pénztárcája fölé is

Vitályos Eszter hangsúlyozta, hogy a nyugdíjasok mindig számíthattak és számíthatnak is a kormányra. Közölte, hogy a jövőben is megvédik őket "a belső és külső támadásoktól", megvédik a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is, továbbá kiterjesztik a nyugdíjasokra is a vidéki otthonfelújítási programot.

Kijelentette, hogy a kormány határozottan fel fog lépni az elszabaduló élelmiszerárak és a multik mohóságával szemben.

Ezért a nyugdíjasok számára a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek esetén az év második felében egy bizonyos havi összeg erejéig visszatérítik az áfát.

Hozzátette, hogy ez egy jó megoldás, hiszen az áfacsökkentéssel szemben – amely leginkább a kereskedelmi láncok profitját növelné – az áfa-visszatérítés biztosan azoknak jut, akik az élelmiszerárak emelkedésének a leginkább kitettek.