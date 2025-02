Most surranópályán visszatért a téma, amit most már Vitézy politikai céljait szolgálva, plagizálva saját név alatt kezdeményezett. Ennek ellenére az a fontos, hogy a budapestiek végül jól jártak. Közel sem annyira jól, mint az eredeti javaslatom szerint jártak volna, de kezdetnek nem rossz. A politika nem hiúsági kérdés. Vitézy taktikázhat, ahogy akar, mi ehelyett továbbra is nap mint nap dolgozunk a budapestiekért.”