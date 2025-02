Zárt ülésen tárgyalnak Orbán Viktor ukrán lejáratásáról és a példátlan amerikai botrányról

Várhatóan téma lesz az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságában kedden az a nemzetközi botrány is, amelyet az USAID leleplezése okozott. Mint ismert, az amerikai szervezet adófizetői pénzekkel avatkozott be egyes államok belpolitikájába, így a magyarba is azzal, hogy baloldali-liberális szervezeteket támogatott. A bizottság ülésén várhatóan téma lesz az is, hogy az ukrán szervek milyen lépésekkel próbálták a hazai sajtóban lejáratni Orbán Viktor, valamint az orosz-ukrán háború újabb fejleményei is.

Minden bizonnyal téma lesz az is, hogy korábban kiderült, hogy az ukrán állam lejárató kampányt készül indítani Orbán Viktor kormányfővel szemben, és ennek legújabb fejleményei. Kedden ismét ülésezik az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága. A testület várhatóan foglalkozik majd az Orbán Viktor személyét érintő ukrán lejáratási kísérlettel is. Minden bizonnyal szóba kerül majd, hogy az USAID milyen szervezeteket támogatott Magyarországon, hogy befolyásolja a magyar belpolitikát. A bizottság várhatóan foglalkozik azzal is, hogy milyen nemzetbiztonsági kihívásokat jelent, hogy az ukrajnai háború esetében megkezdődött egy amerikai-orosz tárgyalási folyamat, és véget érhet a fegyveres küzdelem. Kocsis Máté: Folytatjuk A nemzetbiztonsági bizottság legutóbbi ülése után Kocsis Máté „A megvehetőknek semmi sem drága” címmel osztott meg egy posztot közösségi oldalán kedden. A Fidesz frakcióvezetője arról számol be a posztban, hogy a nemzetbiztonsági bizottság ülésén tájékoztatást kaptak a titkosszolgálatoktól arra vonatkozóan, hogy a megszerzett információik szerint az ukrán állam lejárató kampányt indít a magyar miniszterelnökkel szemben, a kormányfő nemzetközi megítélésének aláásása és Magyarország érdekérvényesítő képességének gyengítése céljából. Kocsis Máté szerint az ukránok a magyar miniszterelnök elleni lejárató kampányra készülnek

Fotó: Facebook „A mostani művelet célja, a sajtó segítségével, magyar és külföldi újságírók felhasználásával olyan, akár valótlan tartalmú cikkek és anyagok megjelenítése, amelyek alkalmasak a nemzetközi közvélemény negatív befolyásolására” – írta a frakcióvezető. Ennek terjesztésére az ukránok jelentős összeget különítettek el. A munka és az információk gyűjtése, a hamis hírek kitalálása ukrán részről már elkezdődött, abba a magyar sajtó egyes szereplői is bevonása kerültek. A magát függetlennek mondó sajtó egy része most már ukrán pénzért is hajlandó árulni a hazát – írta Kocsis Máté, aki azzal zárta posztját, hogy „folytatjuk...”.

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója akkor azt nyilatkozta az Origónak az ukránok részéről a művelet megindítása nem biztos, hogy az elmúlt heteknek vagy egy-két hónapnak az eredménye, a szolgálatok, hogyha eredményesen óhajtanak dolgozni, márpedig igen, akkor erre huzamosabb ideje készülnek. Nagyon komoly szakmai eredmény, hogy a magyar szolgálatok képesek voltak időben jelezni ezt a fenyegetést - tette hozzá. Így befolyásolta a belpolitikát az USAID Ezzel párhuzamosan látott napvilágot, hogy az USAID dollármilliárdokat költött arra, hogy beavatkozzon az egyes országok belpolitikájába, hogy számára kedvező változásokat indítson el. A nemzetbiztonsági bizottság ezzel a lepleződött külső beavatkozási folyamattal is foglalkozni fog. Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) csendben támogatott 6200 újságírót és 707 médiumot világszerte – köztük Magyarországon is. Céljuk egy meghatározott ideológiai irányvonal erősítése, amely összhangban áll a baloldali-liberális érdekekkel, elősegíti a tömeges migrációt, és szembeszáll azokkal a kormányokkal, amelyek a globalista törekvések ellenében politizálnak. Az USAID-et eredetileg humanitárius és fejlesztési segítségnyújtásra hozták létre, ám mára az egyik legbefolyásosabb médiatámogató szervezetté vált. A hivatalos nyilvántartások szerint Joe Biden elnöksége alatt az ügynökség számos, médiával foglalkozó NGO-t finanszírozott – sok közülük valójában lobbiszervezetként működik, nem pedig független sajtóorgánumként. Ukrajnában például tízből kilenc médiumot a Biden-adminisztráció támogatott. Elképesztő dolgok derültek ki az USAID-ról

(Photo by JAM STA ROSA / AFP) Magyarország sem maradt ki ebből a folyamatból. Samantha Power, a USAID igazgatója 2023-ban Budapestre látogatott, és a Szabó Ervin Könyvtárban találkozott a magyar sajtóra fókuszáló NGO-k képviselőivel. Bár a hivatalos közlés szerint a téma a „szabad sajtó” volt, valójában egy stratégiai megbeszélés zajlott arról, hogyan növelhető az ellenzéki médiumok befolyása és elérése amerikai pénzügyi támogatás révén.

Magyarországon a USAID többek között az alábbi médiumokat támogatta: 444.hu – több mint 8 millió forintot (~22 000 USD) veszített az USAID kifizetések befagyasztásával

G7 & Jelen – egyenként több mint 7 millió forintot (~19 000 USD) kaptak

Klubrádió & Magyar Hang – egyenként több mint 10 millió forintot (~27 000 USD) zsebeltek be

Tilos Rádió – 7 millió forint (~19 000 USD) támogatásban részesült A nemzetbiztonsági bizottság ismételten zárt ülésen tárgyal a fenti témákról. Az Origo a fejleményekről kedden újabb cikkben számol majd be.

