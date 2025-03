Az 1848-as törvényes forradalom vívmányai hosszú távon is megmaradtak, jószerivel máig meghatározva társadalomfelfogásunkat és nemzeti öntudatunkat – mondta el Nánay Mihály történész a nemzeti ünnep kapcsán az Origónak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárképzésért felelős rektori megbízottja szerint minden popkulturális alkotás segíti a történelmi emlékezetet, így a tavaly bemutatott Petőfi-film is, a "Most vagy soha!". Nánay hozzátette: a modern, polgári Magyarország kialakulásának „születési mítosza” március 15. és az 1848-as forradalom és szabadságharc.

1848. március 15-én – az európai forradalmi hullám részeként – Pest-Budán is kitört és vér nélkül győzött a forradalom a nemzeti szuverenitás és a polgári átalakulás jelszavaival („egyenlőség, szabadság, testvériség”). Miért fontos, hogy napjainkban is emlékezzünk március 15 hőseire? 1848–1849 a magyar nemzet kialakulásának a központi eseménye, élménye. Ekkor valósult meg a polgári jogegyenlőség, azaz a már addig is létező rendi-nemesi nemzet kiterjedt a teljes magyar társadalomra. Ráadásul rögtön e nagy siker után egy drámai önvédelmi háborúban kellett mindezt megvédeni. A próbatételen pedig az újonnan megteremtett önálló magyar állam és a honvéd hadsereg fényesen helytállt, önerőből legyőzve Európa egyik nagyhatalmának, a Habsburg Monarchiának hadseregét. Ez egészen példátlan teljesítmény. Szokták mondani, hogy az 1849-es tavaszi hadjárat és Buda visszavétele után sikereinek csúcsára ért a szabadságharc: a győzelemhez nem volt szükség külső segítségre, elég volt pusztán a semlegesség, de sajnos ezt sem kaptuk meg. Ennek ellenére az 1848-as törvényes forradalom vívmányai hosszú távon is megmaradtak, jószerivel máig meghatározva társadalomfelfogásunkat és nemzeti öntudatunkat. Szendrey Júlia és Petőfi Sándor

Fotó: Wikimedia Commons Mi voltak a legfontosabb történések, események március 15-én? A legtöbbször itt általában a pesti forradalom, Petőfi és a márciusi ifjak vezetésével zajló, jól ismert eseményeire szoktak koncentrálni. Mindez nagyon fontos volt, hiszen a magyar országgyűlési követelések mögé komoly tömegerőt, nyomatékot adott. Kezdetben a Pesten tartott nagy József-napi vásáron kívántak aláírásgyűjtést folytatni, de a bécsi forradalom hírére előre hozták a megmozdulásukat, és így tartották meg a nevezetes tüntetést március 15-én. Pesten azonban nem lehetett valódi forradalmat csinálni, hiszen sem az uralkodó, sem az országgyűlés, sem a kormányzat (pl. Magyar Királyi Kancellária) nem itt működtek. A sorsdöntő események éppen ezért Pozsonyban és Bécsben zajlottak. Az országgyűlés Pozsonyban alkotta meg – Kossuth javaslatára – azt a feliratot, mely lényegében a teljes reformprogramot magában foglalta. Innentől kezdve a lényegi esemény az volt, amikor a király március 17-én hajnalban elfogadta a javaslatot, és rögtön ki is nevezték Batthyány Lajost miniszterelnökké.

Kossuth Lajos Cegléden 1848-ban

Fotó: Wikipédia/Kollarz Ferenc Ezek után indult meg a törvényalkotó munka, melynek eredményeként április 11-ére készültek el a korszakos jelentőségű jogszabályok, azaz az „áprilisi törvények”, melyek az önálló és polgári Magyarország alapját jelentették. Nem véletlen, hogy a dualizmus korában ez a nap vált ünnepnappá, és az sem, hogy az 1848-as tavaszi eseményeket gyakorta „törvényes forradalomnak” nevezik, hiszen itt nem barikádok és utcai harcok, hanem egy országgyűlési javaslat elfogadása vezetett az átalakuláshoz. Mi az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legfőbb üzenete a mai kor emberének? Minden kor természetesen más-más elemeket emel ki az események közül. A 21. század emberének szerintem nagyon értékes példát nyújthat a szabadságharc a nemzeti egységről. Az egyik leggyönyörűbb momentum, hogy a frissen létrehozott Kossuth-bankók valóban tudtak pénzként működni, pedig nem egy nagy múltra visszatekintő és nagy presztízsű jegybank állt mögötte. Ráadásul a pénz fedezetét jelentős részben közadakozás is biztosította. Számtalan más esetet tudunk mondani akár a magyar történelemből, akár egyetemes történeti példák közül, amikor a hasonló körülmények között parancsszóra kibocsájtott pénzek gyorsan elvesztették az értéküket, hiszen nem állt mögöttük társadalmi egység. Fotó: Shutterstock Egy másik példaszerű elem az átgondoltság. Más forradalmak esetében a fennálló hatalom megdöntése után rendszerint a forradalom irányzatai egymással konfliktusba kerülnek, hiszen nem tudják eldönteni, hogy milyen irányban lépjenek tovább. 1848-ban ez nálunk pont fordítva volt: a megelőző két évtized vitái során kristályosodott ki az a reformprogram, melyet a magyar politika és társadalom legszélesebb köre el tudott fogadni. Még egy szempontot vetnék föl: hajlamosak vagyunk általában a konfliktusokra (pl. Kossuth és Görgei között) összpontosítani az együttműködés helyett, pedig ez utóbbiból is bőven tudunk példát említeni. Az a Széchenyi, aki az 1840-es években már Kossuthnak egyértelmű politikai ellenfele volt, sőt néhány nappal a forradalom előtt felkínálkozott Bécsben, hogy királyi biztossá való kinevezése esetén szétkergetné az országgyűlést, már március 15-én csatlakozott a Bécsbe tartó küldöttséghez, majd miniszteri tisztséget vállalt az új kormányban, és egyértelműen elismerte Kossuth sikerét. De Görgei kapcsán is fontos látnunk, hogy a későbbi kormányzóelnökkel szembeni minden konfliktusuk ellenében is a haza érdekében tudtak együttműködni. A kápolnai csata után Tiszafüreden Görgei tiszttársaival együtt szembefordult a lengyel származású Dembińskivel. Egy ilyen lépés miatt az engedetlen tiszteket könnyen komolyabb büntetés is érhette volna, ám a helyszínre érkező Kossuth mérlegelte az érveket, és végül elfogadta a tisztek – köztük legfőképpen Görgei – véleményét.

Miért fontos, hogy a mai fiatalok tudják, mi történt akkor, és segíti-e a megértést például az olyan alkotások sora, mint a tavaly megjelent Petőfi-film, a „Most vagy soha!"? Természetesen minden popkulturális alkotás segíti a történelmi emlékezetet. Fontos az intézményesült iskolai oktatás, és az, hogy ünnepségeket tartunk, valamint a történelemérettségin is fontos témakör 1848 – 1849, de ezeknél összehasonlíthatatlanul jelentősebb szerepet játszik a diákok világképének, gondolkodásának alakításában a populáris kultúra: a közösségi média, a zeneszámok, színészek, stb. Így hát, ha szeretnénk, hogy hosszú távon megőrződjenek e forradalom és szabadságharc eseményei, akkor fontos, hogy a napjaink által adott keretek között, amennyire csak lehet, tegyük átélhetővé, megélhetővé a korabeli eseményeket. Hogyan járul hozzá a nemzeti identitás erősítéséhez a március 15-i ünnep? Fentebb már érintettem, hogy a modern, polgári Magyarország kialakulásának „születési mítosza" március 15 és az 1848-as forradalom és szabadságharc. Ez az a magyar erőfeszítés volt, amely tényleg sikeres volt, és csak a korabeli Európa leghatalmasabb hadseregének – mely egyéb iránt Napóleont is legyőzte bő harminc évvel korábban – segítségül hívásával tudták legyőzni.

