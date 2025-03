A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet a pedagógus tehet meg a Digitális Témahét oldalán elérhető online jelentkezési űrlap segítségével. A regisztráció egyszerű, csupán 1-2 percet vesz igénybe, kérdés esetén pedig a KRÉTA IFM csapata segíti a jelentkezőket az oldalon megadott elérhetőségeken.

Önálló gyakorlásra is tökéletes az alkalmazás

A KRÉTA IFM nemcsak iskolai környezetben használható, hanem kifejezetten támogatja az otthoni gyakorlást is. Az alkalmazás bármikor elérhető, így a diákok önállóan is dolgozhatnak vele. Ez lehetőséget ad arra, hogy saját ütemükben ismételjék át az órán tanultakat, fejlesszék a nyelvtudásukat, vagy akár további feladatokat oldjanak meg a tanárok által kiadottakon túl is. Az otthoni használat különösen hasznos, amikor dolgozatokra vagy vizsgákra készülnek, illetve ha egy-egy területen mélyebb tudásra van szükségük. Emellett az applikáció ösztönzi a rendszeres tanulást, hiszen interaktív és játékos formátuma könnyen fenntartja a motivációt.

Fontos megjegyezni, hogy az applikáció bármilyen digitális eszközön, laptopon, tableten vagy okostelefonon elérhető, és teljesen térítésmentesen használható, ezáltal könnyen hozzáférhető eszköz a nyelvtanulásra

- tette hozzá a stratégiai vezető.

Pozitív visszajelzések a tanároktól

A KRÉTA IFM-et már kipróbáló tanárok és diákok egyaránt pozitív tapasztalatokról számolnak be. A tanárok kiemelik, hogy az IFM különösen hasznos a bátortalanabb nyelvtanulók számára, hiszen az AI-alapú beszédszimulációk lehetővé teszik, hogy a diákok a kiejtést és a beszédkészséget stresszmentesen, a saját tempójukban gyakorolják. A folyamatos gyakorlás és az azonnali visszajelzések segítenek csökkenteni a szorongást, így az introvertáltabb tanulók is magabiztosabbá válnak.

Gubáné Csánki Ágnes szerint a pedagógusok számára az IFM egyik legnagyobb előnye az, hogy hatékonyan támogatja a tanítási folyamatot, emellett időt takarít meg. A rendszer segíti a differenciálást, automatikusan értékeli a feladatokat és részletes tanulói statisztikákat biztosít. Bár a kezdeti időszakban időt igényel a megismerése, a használata jelentősen megkönnyíti a tanárok munkáját. A legfontosabb visszajelzés mégis az, hogy a nyelvtanulás az IFM segítségével valódi élménnyé válik, így a diákok motiváltabbak és gyorsabban fejlődnek, a pedagógusoknak pedig sokkal könnyebb dolguk van az órákon.