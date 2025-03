Akár egy akciófilm: összehangolt drograzziát tartott a rendőrség Hajdúböszörményben – videó

A rendőrök a társszervekkel közösen, összehangolt akció keretében ütöttek rajta egy 53 éves férfin szerdán hajnalban. A hajdúböszörményi lakos az elfogásáig rendszeresen árulta a tiltott szert a lakóhelyén – írja a Police.hu

A rendőrök a kutatás során kábítószergyanús növényi származékot foglaltak le, és a nyomozás során több fogyasztót is azonosítottak.

A férfit új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

Az Origo korábban arról is beszámolt, a magyar kormány kemény fellépést hirdetett a kábítószer–kereskedelem és fogyasztás terén. Arról is írtunk, március elején több vármegyében is nagyszabású razziát hajtott végre a rendőrség.