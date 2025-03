Akkugyári vendégmunkásokból nyerészkedne a Tisza Párt főtanácsadója

A Tisza Párt által folyamatosan kritizált iváncsai akkumulátorgyárból próbál hasznot húzni Magyar Péter főtanácsadója, aki tömegszállásként adná ki ingatlanját külföldi vendégmunkásoknak.

Magyar Péter jogász, volt kormánypárti és ellenzéki vezető köszönti a közönséget, miután beszédet mondott a TISZA Párt kongresszusán a budapesti Hungexpo Kereskedelmi és Kongresszusi Központban 2025. február 15-én (Fotó: KISBENEDEK Attila / AFP)

A cikksorozat első részében bemutatták B. Ágnest, aki villámkarriert csinált a Tisza Pártban, és nem kisebb feladattal bízta meg őt Magyar Péter, mint a 2026-os képviselői lista összeállításával. A főtanácsadóról a Mandiner most kiderítette, hogy a pártból kapott fizetését azzal próbálja kiegészíteni, hogy munkásszállónak adja ki iváncsai ingatlanját.

B. Ágnesnek tulajdonában áll ugyanis egy ház a Fejér vármegyei településen, amelyet nem kevesebb mint 790 ezer forintért hirdet kiadásra havonta. Ez az összeg közel 10 millió forintos éves bevételt jelent.

A kívülről meglehetősen lelakott állapotban lévő ház mindössze száz négyzetméter alapterületű, a hirdetésben közzétett alaprajztervből viszont kiderül, hogy belülről direkt tömegszállás jellegűen alakították ki, hogy akár 14 vendégmunkást is elszállásolhassanak benne. A tíz négyzetméter alatti félszobák mindegyikében két-két ágyat helyeznének el, de egy 12 négyzetméteres szobába már három munkást is bezsúfolna B. Ágnes.

A szóban forgó iváncsai ház jelenleg hivatalosan Magyar Péter főtanácsadójának állandó lakcíme. Egy most hétfőn a Facebookon közzétett képén pedig az látszik, hogy B. Ágnes a kiadásra meghirdetett háza előtt állva éppen tiszás szórólapokkal pózol.

A képhez Magyar Péter főtanácsadója azt írta: „És tényleg a legkisebb faluba is eljutottak a szórólapok! Köszönjük minden önkéntesnek, szigettagnak az elképesztő energiátokat!”

A Magyar főtanácsadója által hirdetett ingatlan tulajdoni lapjából kiderül, hogy annak egyedüli tulajdonosa maga B. Ágnes, aki 2023 júliusában vette a házat. Ez utóbbi azért fontos információ, mert ekkor már megvolt az akkumulátorgyár Iváncsán, így a főtanácsadó ennek tudatában, és minden bizonnyal kifejezetten üzleti céllal vette meg a házat.

Erre utalnak a Google térkép utcai nézet funkciójában szereplő különböző időpontban készült felvételeken látható változások is. A képekből ugyanis az derül ki, hogy 2023 júniusában eladó volt az ingatlan, amely a képen szereplő régi, kopott nyílászárók alapján felújításra szorult. 2024 szeptemberében viszonyt már látszik, hogy azok az új ablakok vannak beépítve a házba, amik a B. Ágnes által feladott ingatlanhirdetésben is láthatók. Ez alapján egyértelmű, hogy B. Ágnes alakította át belülről munkásszállónak a házat, kívülről azonban nem nyúlt hozzá.

Mindezt maga Magyar Péter tanácsadója is megerősítette a Mandinernek, amikor telefonos érdeklődőként jelentkeztünk az általa feladott hirdetésre.

B. Ágnes elmondta, hogy kifejezetten úgy alakította ki belülről a házat, hogy vendégmunkásokat tudjon fogadni. Kérdésünkre azt is elmondta, tisztában van vele, hogy külföldi – ukrán és filippínó – munkások is érkeznek a gyárba, de őt ez egyáltalán nem zavarja, nekik is szívesen kiadja az ingatlant.