Hétfőn lép életbe az árrésstop, jelentős árcsökkenés várható

„A kormánynak az a határozott véleménye, amelynek érvényt is szerez, hogy most a háború végéhez közeledve az indokolatlan áremelkedések időszaka véget kell, hogy érjen, ennek véget kell, hogy vessünk. Azt látjuk, hogy ma elsősorban az élelmiszeriparban és az élelmiszerláncoknál a kereskedők rendkívül nagymértékű profittal dolgoznak, de a profitmérték is különböző, a nyereségmérték rendkívül nagymértékben tér el egymástól" - mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a csütörtöki Kormányinfón. Van, ahol ez meghaladja a 40, 60, egyes esetekben a 100 százalékot is, és van, ahol nem éri el a 10 százalékot. Éppen ezért,

ahol a kereskedelmi profit mértéke 10 százaléknál nagyobb volt, ott az áraknak csökkenniük kell, mert az árrésszabályozás azt jelenti, hogy legfeljebb 10 százalékos kereskedői nyereség az, ami elfogadható, ahol pedig ennél kisebb, ott nem emelkedhetnek az árak.

– mutatott rá a miniszter. Kiemelte: a jövő hét második felétől ellenőrizni is fogják a rendelkezés betartását.

Az ellenőrzés, a vizsgálat nemcsak a szabályozással érintett termékekre fog kiterjedni, hanem valamennyi termék árára,

éppen azért, hogy ha ott esetleg megkísérelnék a kereskedők a máshol elszenvedett veszteségeket kiegyenlíteni, akkor a kormány ott is be fog avatkozni – szögezte fel Gulyás Gergely.

Látható és érzékelhető árcsökkenést, továbbá féket fog jelenti az árak további növekedésével szemben a hétfőn életbe lépő árrésszabályozás

– jelentette ki a tárcavezető.

A tízszázalékos árrésszabály bevezetése miatt egyebek mellett a tojásnál, a tejfölnél, a lisztnél és a tejnél várható jelentős árcsökkenés. Gulyás Gergely az Origo kérdésére további termékeket említett, ahol jelentős – tíz százalék fölötti – lehet az árcsökkenés. Ezek a vaj, a natúr joghurt, a tehéntúró és a gyümölcsjoghurt.

Macedóniában, Görögországban, Romániában is éltek hasonló intézkedéssel, Horvátországban pedig ennél még szigorúbb szabályokkal is – jelezte. Hangsúlyozta: nem háborút szeretnének a kereskedőkkel, azt várják az intézkedéstől, hogy fékeződik az árak emelkedése. A tervek szerint május végéig lesz érvényben az intézkedés.