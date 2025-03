Utánajártunk, hogy mennyi pénz marad a zsebünkben az árrésstopnak köszönhetően

A kiskereskedők által korábban alkalmazott árrés függvényében 10-15-20 százalékos vagy akár még nagyobb árcsökkenést is tapasztalhatnak a vásárlók a kiemelt termékek körében az intézkedés nyomán – mondta az Origónak adott interjújában a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője a ma életbe lépett árrésstop kapcsán. Molnár Dániel leszögezte: a két és fél hónapos időszakban az árcsökkenés révén akár 25 milliárd forintot is hagyhat a háztartásoknál az intézkedés. Arról is beszélt, hogy ha a hatóságok súlyos jogsértést tapasztalnak, akkor 1 naptól fél évig terjedő boltzárat is elrendelhetnek.

Molnár Dániel többek között arról is beszélt, hogy az árrésstop megsértése esetén 5 millió forintos bírság szabható ki termékkategóriánként, míg hiány vagy a saját márkás termékek arányának megemelése esetén a szabálysértés mértéktől függően 500 ezer–2 millió forintos bírság adható.

más országokban is eredményesen működik ez az intézkedés. A mai naptól lép életbe, hogy 30 élelmiszer esetében alkalmaz a magyar kormányzat árréstoppot. Miért volt szükség az intézkedés bevezetésére? Az elmúlt időszakban ismét gyorsulást mutatott az élelmiszerek áremelkedése. A februári adatok szerint éves alapon 7,1 százalékkal nőttek az élelmiszerárak. Ebben közrejátszott ugyan a kedvezőtlen időjárás nyomán a tavalyi gyenge mezőgazdasági termés, a forint gyengülése, illetve egyes termékek – kávé, csokoládé – esetében a nemzetközi folyamatok, továbbá a madárinfluenza hatása, azonban több alapvető élelmiszer esetében is megfigyelhető volt, hogy a kiskereskedők az élénkülő keresletre válaszul emelték saját árrésüket. Ez pedig tovább fokozta a piaci körülményekből fakadó élelmiszer-inflációt. Az élelmiszerárak alakulása viszont kiemelten is fontos a háztartások helyzete szempontjából, a fogyasztói kosár 30 százalékát ez adja, sőt, az alacsony jövedelmű háztartások esetében ez az arány még magasabb is, 37, a nyugdíjas háztartások esetében pedig 32 százalék. Vagyis a gyors áremelkedés pont a nehezebb helyzetben lévő háztartásokat sújtja aránytalanul nagyobb mértékben. Hogyan segíthet ez a gyakorlatban az embereknek? Az árrés mutatja meg, hogy a kereskedők a saját beszerzési áraikhoz képest mennyivel drágábban adják a termékeket tovább a fogyasztóknak. Ez az a különbözet, amelyből aztán saját költségeiket, például a munkabéreket fedezik, illetve ebből keletkezik a profit is. Az árrés szabályozása változatlan beszerzési árak mellett, tehát közvetlenül csökkenti a fogyasztói árakat az érintett alapvető élelmiszerek körében. A kiskereskedők által korábban alkalmazott árrés függvényében így 10-15-20 százalékos vagy akár még nagyobb árcsökkenést is tapasztalhatnak a vásárlók a kiemelt termékek körében az intézkedés nyomán. Az alapvető élelmiszerek esetében a profitráta korlátozásának eszközével számos más ország élt már, vagy azt még jelenleg is alkalmazza. Lehet tudni, hogy más európai országokban mik a tapasztalatok?

Horvátországban februárban emelték 30-ról 70 darabra az árstop által érintett termékek körét, a cél itt is az infláció és a kereskedelmi láncok áremelési törekvéseinek a letörése. Itt jól mutatja az intézkedés betarthatóságával kapcsolatos nehézségeket, hogy egy hónap alatt az áruházak negyedénél találtak valamilyen szabálytalanságot, a kereskedők igyekeztek kibújni az alól, korlátozták az érintett termékek kínálatát vagy láthatóságát. Észak-Macedóniában a kormányzat idén februárban döntött arról, hogy 102 termékcsoport esetében korlátozza a kiszabható árrés mértékét 5–15 százalékos mértékben. Itt is tapasztalható, hogy egyes üzletek megpróbálják kijátszani a szabályozást, amely több esetben ideiglenes boltzárat eredményezett. Romániában 2023 júliusában vezettek be több alapvető termék árrésére korlátozást, a szabályozás viszont itt nemcsak a kereskedőkre, hanem a termelési lánc minden szereplőjére vonatkozott. A kormányzati bejelentések szerint egy évvel a bevezetést követően az érintett termékek árai 20–30 százalékkal csökkentek, amely ugyanakkor nem teljes mértékben a szabályozás eredménye volt, az időszakban globálisan is megfigyelhető volt az élelmiszerárak mérséklődése. Mi történik akkor, ha a kereskedők megpróbálnak majd reagálni a döntésekre, más, árrésstop által nem érintett termékek esetében árat emelni? Mindenképpen várható, hogy a kereskedők majd megpróbálják emelni más, nem érintett termékek esetében az árakat, és ezáltal mérsékelni a veszteségüket. Ezt a gyakorlatot ugyanakkor korlátozhatja, hogy ezen termékek esetében az áremelkedés a keresletet is nagyobb mértékben visszavetheti. Nem alapvető élelmiszerek esetében a kereslet sokkal árérzékenyebb, így pedig a kereskedőknek is óvatosabbnak kell lenniük az áremelésekkel. De más szempontból is fontos az óvatosság. A kormányzat is folyamatosan figyeli a piaci folyamatokat: hogyan reagálnak a kereskedők az intézkedésre, ha pedig más termékek esetében következik be nagyobb áremelkedés, akkor sor kerülhet az érintett termékkör bővítésére vagy a részletszabályok módosítására.

Ha az állam további visszaélést azonosít, akkor közbeléphet, például bírsággal. Ennek mekkora lehet a mértéke, és miért van rá szükség? Az egyéb termékek áremelése mellett más lehetőségei is vannak a kereskedőnek, hogy csökkentsék a veszteségüket. Egyrészről mérsékelheti a kínálatot az érintett termékek esetében, vagy növelheti a saját márkás termékek arányát a polcokon, tekintve, hogy ezekre jellemzően kisebb árrést alkalmaznak, így a relatív veszteségük is kisebb lenne. Ezek azonban mind olyan lépések, amelyek fogyasztói szempontból károsak, a vásárlók kisebb termékkínálattal találkoznának. Azért, hogy ezt a gyakorlatot meg lehessen előzni, jogszabályban szigorúan meghatározták, hogy az érintett termékből mennyit kell kitenni, illetve hogy mekkora lehet a saját márkás termékek aránya. Itt a viszonyítási alapot mindig az adott bolt korábbi gyakorlata jelenti. A betartáshoz viszont szükség van egyrészről a hatóságoktól a folyamatos ellenőrzésekre, másrészt pedig jogszabálysértés esetén a szigorú büntetési tételekre. Az árrésstop megsértése esetén 5 millió forintos bírság szabható ki termékkategóriánként, míg hiány vagy a saját márkás termékek arányának megemelése esetén a szabálysértés mértéktől függően 500 ezer–2 millió forintos bírság adható. Ismételt jogsértés esetén a bírság duplázható, valamint egy nap akár többször is kiszabható. Továbbá, ha a hatóságok súlyos jogsértést tapasztalnak, akkor 1 naptól fél évig terjedő boltzárat is elrendelhetnek. Meddig lesz érvényben az intézkedés, és meg lehet-e jósolni, hogy mennyi pénzt takaríthatnak meg így a magyarok?

Az intézkedés átmeneti jelleggel került bevezetésre május végéig, azonban a kormányzati kommunikációban már megjelent, hogy az időszak végével, illetve folyamatában is értékelik majd annak hatását, és adott esetben módosítják majd annak kereteit. A hazai kiskereskedelemben havi szinten 500 milliárd forint körül alakul az élelmiszerek és alkoholmentes italok forgalma. A kormányzati számítások szerint az érintett alapvető élelmiszerek árát az intézkedés 10–15 százalékkal mérsékelheti, ez – figyelembe véve a fogyasztói kosáron belüli súlyukat – a teljes élelmiszer-inflációt több mint 2 százalékponttal lassíthatja. Ebből kiindulva a két és fél hónapos időszakban az árcsökkenés révén akár 25 milliárd forintot is hagyhat a háztartásoknál az intézkedés.

