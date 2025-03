Villanyoszlopnak ütközött egy személygépkocsi Biatorbágyon, a Szabadság úton. Az ütközés következtében három oszlop is kidőlt. A balesetben érintett egy másik gépkocsi is, amelyre az egyik villanyoszlop rádőlt. A törökbálinti hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a Katasztrófavédelem.