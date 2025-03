Hunyadi román vagy magyar?

Hunyadi János – a magyar történelem egyik legnagyobb formátumú vezetője. Államférfi, politikus, diplomata, de mindenekelőtt hadvezér, aki minden erejét egyetlen nagy cél, a nagy vízió beteljesítésének rendelte alá.

Évtizedeken át, napról napra, fáradhatatlanul harcolt a török terjeszkedés ellen, próbálva kiszabadítani a Magyar Királyságot és a Balkán népeit a fenyegető szorításból. Nyugati támogatás helyett csupán a közép-európai és balkáni nemzetektől kapott érdemi segítséget, miközben a nyugati vezetők közönnyel, kárörömmel vagy éppen saját érdekeik mentén figyelték küzdelmeit.

A történelem végül igazolta Hunyadit: alakját sosem próbálták megkérdőjelezni vagy tetteit elhallgatni. Bán János – írói nevén Bán Mór – népszerű regénysorozata óriási sikert aratott, és a történelmi filmfeldolgozás, a Rise of the Raven – A holló felemelkedése még szélesebb körben mutatja be a magyarság és a keresztény Európa egyik legnagyobb hősét. Nem csupán egy ikonikus hadvezért, hanem az embert is, akinek alakja a nemzeti pantheon oszlopos tagja.

Bán Mórral, a sikeres Hunyadi-regényfolyam szerzőjével — amely regényfolyam a most debütáló sorozat alapjául szolgált — készített interjút a Patrióta YouTube-csatornáján Déri Stefi.

A teljes riportot itt tekintheti meg: