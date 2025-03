Bíróság elé került a bőnyi késelés 12 éves elkövetője – fotó

Ahogy az Origo is beszámolt róla, egy hatodikos lány szúrta meg osztálytársát tavaly április végén Bőnyben. Írtunk arról is, mi lesz a lány sorsa, aki hátba szúrta osztálytársnőjét. A történtek megrázták a helyi közösséget, de szerencsére a megsérült Mirella túlélte a támadást. Az elkövető B. Katalint letartóztatták, azóta nevelőintézetben várta az ügy fejleményeit. Az ügyészség előre kitervelten, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat ellene.

Bíróság előtt a lány

Előkészítő ülést tartottak szerda reggel a Győri Törvényszéken a bőnyi diáklány ügyében. A nyomozás során kiderült, hogy a lány készült tettére, és egy közel 30 centiméter pengehosszúságú kést vett magához aznap.

A bőnyi késelés ügyében tartottak szerdán előkészítő ülést

A lány halállistát írt, és pirossal írta fel azoknak a nevét, akiket bántani akart.

Szerda reggel két rendőr, védőügyvédje és édesanyja kíséretében várt a bíróság folyosóján. Láthatóan rémült volt. A sértett család is képviselőt fogadott, az ő ügyvédjük is végigköveti az ügy fejleményeit. A perben az ügyészség zárt tárgyalás elrendelésére tett indítványt, amit a Győri Törvényszék bírái elfogadtak, így csak azok maradhattak a teremben, akiket idéztek a tárgyalásra.

Délután kiderül, hogy beismerő vallomást tesz-e a lány és lemond-e a tárgyaláshoz való jogáról, vagy bizonyítási eljárással folytatódik a per – írja a kisalföld.hu.

