Brüsszel gazdasági háborúba kormányozta Európát?

Jön a vámháború – és Európa lehet az első áldozat? Donald Trump április 2-ára büntetővámokat ígért az EU-val szemben, Brüsszel pedig már készül a megtorlásra. 504 milliárd eurónyi kereskedelem került veszélybe – ez nemcsak gazdasági vihar, ez geopolitikai erőpróba is! Vajon mi Trump valódi célja? És mit lép az EU, hogy megússza a gazdasági lejtmenetet? Európa gazdasága már így is roskadozik, lehet, hogy Brüsszel most kapja meg a kegyelemdöfést? Mindjárt kiderül – maradjatok velünk! Koskovics Zoltán és Hidegkuti Konstantin segítségével feltárjuk a vámháború valódi tétjét!

00:00- Megtorlóvámok! 03:21- Az EU mindenhonnan „kinyírta magát”? 08:34- A székek között a földre ültünk? 13:39- A vámháború az USA-nak is rizikós 15:47- Trump miért vámokkal büntet? 19:56- Bosszú, vagy kényszerítés?

