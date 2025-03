Jön a Budapest Műhely, amely segítségével a főváros elindulhat a fejlődés útján

Budapest egy folyamatosan változó, dinamikus metropolisz, amelynek fejlődése komoly szakmai megalapozottságot igényel – egyebek mellett ezzel is indokolta Kőrösi Koppány a Budapest Műhely megalapítását. Mint kifejtette: Budapest óriási kiterjedésű város, a legnépesebb metropolisz is a Kárpát-medencében; közel 1,7 millió ember otthona. „Ugyanakkor egy nagyon összetett városról van szó, ez részben a változatos domborzati viszonyoknak, részben pedig az egymástól igencsak eltérő városrészeknek köszönhető.

Budapest sokfélesége viszont nem áll össze egy harmonikus egésszé. Szigetszerűen működnek elemek, területek – gondolok itt a kertvárosi, belvárosi, iparterületi egységekre –, hiányzik ezek összehangolása, egymást erősítő működtetése, és hiányzik az ehhez szükséges tudás is”

– mondta a Mandinernek.

A városfejlesztési szakember szerint az elmúlt évtizedek során egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy hiányzik egy olyan szakmai tudásközpont, amely a főváros működésével, dinamikájával, specialitásaival és fejlesztésével kapcsolatos kérdéseket rendszerezett formában vizsgálja, és amely Budapest fejlesztésére koncentrál. A Budapest Műhely ennek az igénynek a felismeréséből jött létre:

Célunk egy olyan nemzeti alapon nyugvó, Budapest fókuszú szakmai műhely megteremtése, amely egyesíti a különböző területeken szerzett tudást, elősegíti a hosszútávú városfejlesztési koncepciók kidolgozását, és hidat képez a szakma és a döntéshozók között.

Kőrösi Koppány városfejlesztési szakember, a Budapest Műhely alapítója

Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

Budapestről bátran elmondható, hogy Magyarország szellemi központja, a jelentős tudás ugyanakkor nem hasznosul a főváros érdekében, holott egy folyamatosan változó, dinamikus metropolisz fejlődéséhez komoly szakmai megalapozottság szükségeltetik – emelte ki Kőrösi Koppány, aki felidézte: városfejlesztéssel foglalkozó szakemberek úgy érezték, hogy „egyfelől most már ideje lenne összeállni, megosztani a szakmai tapasztalatokat, másfelől nagyon fontosnak tartom, hogy az eddig felhalmozott tudást végre hasznosítani tudjuk.”

A Budapest Műhellyel egy olyan szakmai tudásközpont jön létre, amely a főváros fejlesztésére koncentrál.

A Budapest Műhely első körben rendszerezni, hozzáférhetővé tenni és értelmezni szeretné a meglévő tudást, adatokat – nemzetközi példákat is megismerve. Majd ezt a bázist kívánják a fővárosiak igényeivel összevetni, kiegészíteni a tapasztalataikkal, és figyelembe venni a szakmai szervezetek meglátásait is. „Párbeszédre törekszünk” – hangsúlyozta a szakember, de feladatuknak tekintik azt is, hogy a döntéshozatal és a szakma között jó viszonyt építsenek ki.