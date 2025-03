Deák Dániel: Ég és föld a különbség, ha Orbán Viktor és Magyar Péter beszédét összehasonlítjuk

Kinek sikerült jobban a március 15-e i ünnepi rendezvénye és beszéde? Orbán Viktornak vagy Magyar Péternek?

Nagyon nagy volt a várakozás Magyar Péter kapcsán, az ellenzéki sajtóban is, illetve a teljes ellenzéki oldalon. A siker az gyakorlatilag egy lendületvesztés utáni időszakban adott volna neki egy új lendületet, hiszen Magyar Péter elmúlt hetei meglehetősen kudarcosak voltak. Gondolok itt a Partizán interjúra, de arra is, hogy az évértékelő beszéde sem volt nagyon erős. De megviselte őt a bennfentes kereskedésével kapcsolatos botrány is, így az elmúlt hetek nem éppen a legfényesebben alakultak Magyar Péternek.

Ezen a héten ráadásul meg még előkerült ugye az Európai Parlamentben egy olyan erőteljesen háborúpárti indítvány is, amin ott volt a neve.

Aztán tagadta, hogy ő ezt aláírta volna, de nem mutatott erre semmilyen bizonyítékot. Így végül kínos magyarázkodásokkal volt tele még az elmúlt pár napja is. Pont ezért ez a mostani március 15. arra lett volna jó Magyar Péternek, hogy lendületet vegyen. Ez azonban nem következett be, hiszen amit elmondott, az nem volt egy átütő beszéd, nem volt egy meglehetősen erős beszéd. Összefüggéstelen volt, csapongott és az előadásmódja is gyenge volt.

Ég és föld a különbség, hogyha Orbán Viktor és Magyar Péter beszédét összehasonlítjuk.

Orbán Viktor beszédei során mindig megfogalmaz fő üzeneteket, olyan üzeneteket, amelyek heteken, akár hónapokon keresztül uralják a közbeszédet, jól megjegyezhetőek, könnyen idézhetőek, és azokat akár a közösségi médiában is könnyen lehet terjeszteni. Magyar Péter esetében viszont nagyon kevés az ilyen rész, hiszen csapongott. Nem volt egy olyan íve ennek a beszédnek, ami emlékezetessé tette volna azt, és nem lehet belőle kiragadni olyan pillanatokat sem, amik megmaradnának és hosszú távon képesek lennének formálni a magyar közbeszédet.

Magyar Péter most bejelentett, de nem részletezett, népszavazásnak hívott kezdeményezése mennyire vehető komolyan?

Volt már egyébként egy hasonló kezdeményezése a Tiszának tavaly, Magyarok Hangja néven, ami akkor totális kudarc lett. A mai napig nem tudjuk, mi lett pontosan annak a végeredménye. Most a kudarcos másolat után pedig itt egy újabb hasonló próbálkozás. Azonban mivel ennek sincsen fő üzenete, így ettől sem várható siker. Vélhetően egyébként ez a Nemzet Hangja már csak azért is eredménytelen lesz, mert

a magyar kormány éppen most egy olyan kérdést tesz föl, hogy Ukrajna legyen-e EU tag, ami Európa és benne Magyarország sorsát is hosszú távon meghatározza. Most talán ez a legfontosabb kérdés.

Magyar Péter pedig eddig ezt a témát látványosan kerülte. Nem nagyon látszódik, hogy mi lenne erre a válasza. Ez annak fényében gyanús, hogy tudjuk nagyon jól, hogy az Európai Néppárt és Manfred Weber álláspontja mi ebben a kérdésben. Ők Ukrajna EU tagságát szeretnék, és háborúpárti álláspontot képviselnek. Ezért van aztán az, hogy Magyar Péter nem beszél erről a kérdésről, mert tudja nagyon jól, hogyha a valódi álláspontját elmondaná a közvéleménynek, akkor az meglehetősen káros lenne neki politikai szempontból.