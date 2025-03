Deák Dániel: A jövő nagy kockázatot rejt Magyar Péter számára

Elkezdődött a helyezkedés a 2026-os választásra az ellenzéki oldalon, Budapesten mindenki igyekszik „kijelölni” a saját területét

A DK-s Varju László március 23-án győzött az újpesti időközin, a Gyurcsány-párt pedig már korábban bejelentette, hogy mind a 106 egyéni körzetben indít jelöltet jövőre

Magyar Péter ezután jelentette be, hogy egy budai körzetben méretteti meg magát. A Tisza Párt elnöke korábban azt közölte, hogy pártja is minden körzetben indít jelöltet

A körzet jelenlegi képviselője, a momentumos Hajnal Miklós sietve közölte, hogy visszalép Magyar Péter javára, a DK viszont bejelentette, hogy továbbra is Gréczy Zsolt a jelöltjük

A Párbeszéd frakciójában ülő Jámbor András a hétvégén jelentette be, hogy szintén újraindul a VIII. és IX. kerületet is magában foglaló budapesti körzetben

Mindeközben Párbeszédből kilépő Tordai Bence a parlamentben, az MSZP-s Kunhalmi Ágnes azon kívül egy tiszás kitelepülésnél „udvarolt” Magyar Péternek

Jámbor András Magyar Péternek üzenhetett a hétvégén

Deák Dániel, a XXI. Százat vezető elemzője az Origónak arról beszélt, hogy a jövő nagy kockázatot rejt Magyar Péter számára. „Fontos kiemelni, az újpesti időközi választást, ahol a DK jelöltje, Varjú László nyert nagy fölénnyel. Ezután bejelentették, hogy elindulnak a jövő évi választáson, és Varjú Lászlót is újraindítják. Ez egy kihívás a Tisza Párt számára, hiszen sok, főként budapesti egyéni körzetben vannak erős jelöltek a régi ellenzéki pártok politikusai közül, akik 2026-ban is el akarnak indulni. Ebbe a kategóriába tartozik Jámbor András is, aki erős baloldali szereplő. Ezek az ellenzéki szereplők most elkezdik sorra bejelenteni, hogy elindulnak 2026-ban.

A jövő kockázat Magyar Péter számára, hiszen két út van előtte: vagy együttműködik például Gyurcsány Ferenccel, vagy elindul külön, és kockáztatja az ellenzék választási esélyét, hogy akár nevető harmadikként nyerjen Fidesz

– mondja Deák Dániel. Az elemző arra is emlékeztetett, hogy míg korábban például Jakab Péter vagy éppen a Jobbik is elzárkózott attól, hogy másokkal összefogjanak, végül mégis megtörtént az összellenzéki koalíció.