Deák Dániel: Valójában Magyar Péter hagyta jóvá, hogy rajta legyen a háborúpárti nyilatkozaton

Deák Dániel informátora szerint Magyar Péternek sikerült kikönyörögnie, hogy az Európai Néppártban egy titkárnővel vitessék el a balhét, rá fognák, hogy miatta szerepelt a neve a háborút támogató indítványon.

A forrásom megerősítette: valójában Magyar Péter hagyta jóvá, hogy a neve ott legyen, de most pánikol és el akarja tüntetni. Megegyezett Manfred Weberrel, hogy van erre lehetőség, elvitetik a balhét egy titkárnővel, de „jegyzői hibának” fogják majd nevezni.

Deák Dániel szerint azt még nem tudni, hogy Manfred Weber mit kért tőle cserébe, hogy mentelmi jogával kapcsolatos ügye után másodjára is bevédje, de annyit tud, hogy hosszan egyeztettek és nem volt jó hangulatú beszélgetés. Jellemző, hogy amikor bajban van Magyar Péter, akkor mindig rendel egy manipulatív kutatást valamelyik balos kutatócégtől, amelyik egy kicsit megnyugtatja. Ezt tette ma is, ezúttal a Mediánra esett a választása, amelyik ki is mutatta a hatalmas előnyét - tette hozzá. Ezzel igyekszik elterelni a figyelmet arról, hogy ma egy olyan háborúpárti indítványt támogatott, amelyik egyebek mellett további fegyvereket küldene Ukrajnába.