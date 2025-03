Déri Stefi: Nagyon jó és lelkesítő volt a kormányfő beszéde

Idén a tömegből hallgattam a miniszterelnök ünnepi beszédét. A baloldali médiumoknak is elmondtam, hogy bár még ki kell elemezni, de nagyon jó és lelkesítő volt. A kellemetlen időjárás ellenére is nagyon sokan kint voltak – írta a közösségi oldalán Déri Stefi. A jobboldali influenszer szerint egy biztos: mi NEM hagyjuk magunkat, ahogyan a 15. században is volt egy hódítás, amikor az oszmánok meghódították a Balkánt és Közép-Európát, aminek eredményeként a szláv népek tömegesen tértek át az iszlámra és napjainkban több mint huszonöt millió muszlim él az Európai Unió tagállamaiban, úgy ma is zajlik egy iszlám hódítás.

Míg régebben hatalmas hadseregekkel igyekeztek meghódítani és uralmuk alatt tartani Európát, addig ma ezt a tömeges bevándorlással kívánják elérni. Ez egy másfajta hódítás, de végül is a cél az ugyanaz: Európa iszlamizálása és Eurábiává történő átalakítása.