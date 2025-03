Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) médiatámogatásainak vizsgálata során a Szuverenitásvédelmi Hivatal látókörébe került az Internews alapítvány, amelynek története az 1980-as évek elejére, az USA új nemzetbiztonsági doktrínájának, a nyílt beavatkozási műveletek korának kezdetéhez nyúlik vissza. Bár meglepően kevés a nyilvánosan elérhető információ az Internewsról, az világosan látszik, hogy az egyik legjelentősebb hatású amerikai alapítványról van szó, amely évtizedek óta befolyásolja országok és térségek médiaviszonyait, ezáltal a közvéleményt és a politikai, gazdasági döntéshozatalt – olvasható a hivatal elemzésében.

Az Internews történetének és tevékenységének kutatása során kiderült, hogy a szervezet a megalapítása óta birtokában van a médiát és a tömegkommunikációt érintő legmodernebb technikai fejlesztéseknek, valamint folyamatosan kutatja és elemzi a médiafogyasztók szokásait, a hírekre, propagandakampányokra adott reakcióit.

Eszközeit és tudásbázisát pedig az amerikai mélyállam érdekeit szolgáló globális korrupciós hálózat rendelkezésére bocsátja, a hálózati tagoknak nyújtott anyagi támogatás mellett szolgáltatásként biztosítja - tette hozzá a Szuverenitásvédelmi Hivtatal.

Mindez világszerte több ezer szerkesztőséget és több tízezer újságírót érint. Az anyagi támogatás csak részben érkezik az Internewstól, sok esetben a mélyállami hálózat többi donorszervezete nyújtja vagy egészíti ki. És nemcsak a szerkesztőségeket fizetik, hanem személyesen az újságírókat is, akik esetenként egy-egy cikkért jelentős összeget, akár több ezer dollár támogatást is kapnak.

A szervezetnek vannak olyan programjai, amelyekben médiatartalmat, azaz már megírt cikkeket, szerkesztett híranyagokat is átad a vele szerződött sajtótermékeknek közlésre, illetve más programok esetében az Internews mondja meg az általa támogatott újságíróknak, hogy mely témákkal foglalkozzanak, és kiköti, hogy ehhez vonjanak be a régiójukban más médiumokat, újságírókat is.

A jelentésből kiderült, hogy a komplex és jelentős támogatásban részesülő médiumoknak az amerikai Demokrata Párthoz köthető hálózat értékrendjét és üzeneteit kell képviselniük, a kijelölt témákban aktivitást mutatniuk.

A támogatásokkal és a hozzájuk kötődő elvárásokkal érik el a nyomás alá helyezett célországokban és térségekben, hogy az amerikai progresszív elit által kijelölt narratívák váljanak elsődlegessé a nyilvánosságban.

A hálózathoz tartozó médiumok az adományozói elvárások szerint sulykolják, hogy mi a jó, morális értelemben helyes viselkedés, kik a jó oldalon álló közéleti szereplők, illetve hogy mik és kik a rosszak.

Összességében az Internews által kifejlesztett és az amerikai progresszív elit hálózata számára működtetett médiatámogatási modellel egyszerre erősítik saját hálózati partnereiket és szorítják ki a piacról a tőlük független, esetenként velük ellenséges konkurenciát.

A modellnek az internet, a közösségi oldalak, az influenszerek és a videómegosztók uralta korszakban különös jelentősége van, hiszen számos kutatás is bizonyítja, hogy a hagyományos szerkesztőségi munkát végző médiumok piaci értelemben egyre kevésbé fenntarthatók. Ezért az amerikai progresszív nyomásgyakorló hálózathoz tartozó médiumok helyzete és szerepe a nyilvánosságban erősen felértékelődik, valamint a hálózat donorszervezeteitől való függésük fokozódik - olvasható a jelentésben.

A teljes jelnetést itt olvashatják.