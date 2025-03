„Hiába tagadják, a GMO-t szavazták meg” Magyar Péter emberei az EP-ben

Míg Kulja András, a Tisza EP-képviselője azt állítja, hogy nem támogatták a GMO-t, mert a szövegben csak „hatékony”, „biztonságos” új technológiákról van szó és „növénynemesítésről”, a tények – írja Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő – a következők:

A képviselő szerint a Tisza által megszavazott jelentésben az új génkezelési technológiák („new genomic techniques”) kifejezés szerepel. Ezek – a nevéből is adódóan – olyan technológiák, amelyek a növény genetikai anyagát mesterségesen változtatják meg. Lényeges és perdöntő ténynek nevezte, hogy az Európai Bíróság 2018-as ítélete alapján

ezek génmódosított szervezeteknek minősülnek, és ezért a GMO-irányelv hatálya alá tartoznak.

Épp ennyire lényeges tény – folytatja Dömötör Csaba –, hogy az Európai Bizottságnak is van egy jogszabály-tervezete, amely megerősíti, hogy az új génmódosított technológiák az adott növény genetikai állományának megváltoztatását jelentik („alter the genetic material of an organism”), és egyértelműen megkülönbözteti azokat a növénynemesítéstől.

Ez tehát azt jelenti, hogy a Tisza párt képviselői nem mondanak igazat, hogy ezt Magyar Péter utasítására teszik, vagy saját kútfőből, végülis mindegy

– szögezi le a Fidesz politikusa. Mint hangsúlyozza, „a Tisza Párt olyan dolgot próbál tagadni, amelyért a saját frakciójuk a teljes mellszélességgel kiáll. Attól, hogy valami új típusú génmódosítás, attól még génmódosításról van szó. És a Néppárt dominálta Európai Bizottság már két éve is arra tett javaslatot, hogy legyenek könnyebbek az új típusú génmódosításokra vonatkozó engedélyezési eljárások.”

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselõje felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án. MTI/Bodnár Boglárka

A javaslatot megszavazó tiszás képviselők eközben „személyeskedve üzengetik”, hogy a szavazás előtt a Fidesz képviselői nem olvasták el a javaslatot.

Azok a képviselők teszik ezt, akik nem tagok a mezőgazdasági bizottságban, és tegnap Magyar Péter helyett szavaztak, aki szokás szerint ezen a héten sem talált be a munkahelyére.

A képlet Dömötör Csaba szerint mindig ugyanaz: „Miután lebuknak, tagadják az egészet, és hárítják a felelősséget. De hiába teszik. Mert ami Brüsszelben történik, az már nem marad Brüsszelben”.