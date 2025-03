A drogkereskedők agresszíven próbálják a 11-12 éves gyerekeket függővé tenni – Horváth László kormánybiztos az Origónak

Azzal, hogy az alaptörvényben kimondjuk, hogy Magyarországon tilos kábítószert használni, tilos terjeszteni és tilos népszerűsíteni, azzal egy nagyon magas védettségi szintre helyezzük azokat, akik veszélyeztetettek - minderről Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos beszélt az Origónak.

Az, hogy Brüsszel mit fog lépni ebben a kérdésben, ez hadd legyen az ő problémája. Egy biztos, hogy mi ezt az álláspontunkat nem fogjuk feladni, mert ez egy nemzeti sorskérdés jelen pillanatban.

A kormány egy kiemelt fontosságú ügynek tekinti ezt a problémakört, mert olyan roncsolást végez a társadalomban a drogfogyasztás, amely felbecsülhetetlen és megengedhetetlen.

A megkérdezettek 92 százaléka egyetért azzal, hogy a kábítószer-kereskedőkkel szemben keményen kell fellépni.

Horváth László: A kábítószer-bűnözés egyébként kézenfogva jár egyéb bűnelkövetési formákkal is

Miért most jött el az ideje annak, hogy egy ilyen felkérést kapjon? Valójában ilyen súlyos a droghelyzet?



Ez a jelenség értelemszerűen nem most kezdődött, hiszen már néhány éve jelentősen átalakult a kábítószer-kereskedelemnek a struktúrája, kínálata, meg a piaca is. Az utóbbi időben a kábítószer-kereskedők átléptek egy határvonalat. Olyan mennyiségben és olyan intenzitással ontják rá a mérgeiket az országra, az ország egyes térségeire, hogy most jött el az idő arra, hogy koncentráltan, erőket összevonva nagyon szigorúan lépjünk fel ellenük. Az elmúlt években a rendőrségi fellépés ezen a területen folyamatosan nőtt, illetve létrejött egy olyan szakértői munkacsoport, amelyik egyébként a mostani tervezett jogszabályváltozásokat is előkészítette. A kormány egy kiemelt fontosságú ügynek tekinti ezt a problémakört, mert olyan roncsolást végez a társadalomban a drogfogyasztás, amely felbecsülhetetlen és megengedhetetlen.



Vannak-e becslések arról, hogy nagyjából hány embert érint ez a probléma?



Azt látjuk, hogy már a fiatal gyerekeket is célkeresztbe állította a kábítószer-kereskedelem 11-12 éves kortól már nagyon agresszívan és nagyon rafináltan próbálják úgymond beetetni, függővé tenni a gyerekeket. Azt pontosan nem tudjuk, hogy a közvetlen egészségkárosító hatásokon túlmenően még milyen egyéb területeken is okoz roncsolást ez a méregkereskedelem. Erre még csak becslések vannak, hiszen például a családból való kiemelésnél vezető indokként szerepel a kábítószer-fogyasztás.

A családon belüli erőszakot is jelentősen növeli. Említhetném a korai iskolaelhagyást, vagy hogy sok esetben a kábítószerfüggőség miatt nem jut valaki szakmához, és hogyha nem jut szakmához, akkor az életesélyeit is elvesztette.

Sok esetben az utóbbi időben elszaporodott bűncselekmények mögött is a kábítószer van, mert azért sok kábítószerfüggő azért lop, rabol vagy követ el erőszakos cselekményeket, hogy pénzhez jusson, és a pénzből egyből kábítószert vegyen. A kábítószer-bűnözés egyébként kézenfogva jár egyéb bűnelkövetési formákkal is.



Az Ön által említett mérgek mennyivel olcsóbbak a többi kábítószerhez képest?



Olcsón és könnyen hozzá lehet sajnos férni ezekhez az úgynevezett dizájner drogokhoz. Egyébként az olcsóság azt is jelzi, hogy megjósolhatatlan sok esetben milyen hatása lesz ennek egy-egy ilyen dizájnerdrognak. Az eladó sem tudja, hogy mit árul, fogalma sincs, hogy mi lesz ennek a hatása.



A jogalkotó ezeknél a vegyületeknél, kotyvalékoknál tud bármit lépni?