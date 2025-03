„Ötven százalék az esélye, hogy meghalsz!” – Dopeman brutális őszinteséggel beszélt lányának a drogokról

Hosszú évek óta a kábítószerrel különösen fertőzött régiókban élő gyerekekkel foglalkozik és tapasztalatai azt mutatják, hogy sokszor elég egy megértő, odafigyelő beszélgetés a gyerekek számára ahhoz, hogy elgondolkodjanak a kábítószerek káros hatásairól.

Szerinte a szülők gyakran abszolút nem tudnak a gyerekek érzelmi nehézségeikről, hullámvölgyeikről. Értő figyelmet kell kapniuk a gyerekeknek, fontosnak kell érezni magukat.

A konferencián részt vett Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője is, aki megosztotta mentős tapasztalatait a hallgatósággal, de beszélt arról is, hogy apaként miért találja annyira aggasztónak a jelenlegi helyzetet.

Annak idején padlóragasztót szipuztak az emberek nejlon zacskóból. Sokszor előfordult, hogy bevittük az illetőt a Péterfybe, viszont amint fordultunk egyet a mentővel, már újra kint volt az utcán és ott folytatta, ahol abbahagyta. Régen még tudtuk, hogy mivel állunk szemben, most már nem

– mondta a szóvivő. A hatóanyagok és a hosszú távú hatások még a szakemberek számára is ismeretlenek. Szerinte minden szülő dolga, hogy tudassa gyerekével, hogy nincs egyedül, van remény.

Fontos, hogy a fiatalok megértsék: van választásuk!

„Létezik az a fajta bűnözői kultúra, aminek a csúcsa, ha az adott illető felkerül a kábítószer kereskedő csoport élére, aztán hogy onnan a temetőbe vagy a börtönbe megy, az már mindegy is” – vélekedett Dopeman.

Ugyanezt erősítette meg Forgács István romaügyi szakértő is. Ő is az alternatíva-kínálatban látja a megoldást. Ellenpont lehet egy közösséghez tartozás, a sport, vagy az egyház. Az olcsó drogok éppen azokat érik el a legkönnyebben, amely csoportok felzárkóztatására sok erőfeszítést tett az állam is.

Szakemberek ezreinek erőfeszítése van abban, hogy ki tudjanak kapaszkodni a leszakadó csoportok. Az eltartott létből elindultak afelé, hogy értékteremtő munkát végző emberként tudjanak magukra tekinteni. Pont az ő vidékükön végez óriási pusztítást a kábítószer, az ő lehetőségeiket csökkenti le. Az eddigi erőfeszítések így hiábavalóakká válnak

– osztotta meg észrevételeit Forgács István romaügyi szakértő az Origóval.