Felszámolhatják a budapesti drogtanyát, ahol meztelenre vetkőztettek, megvertek és megkínoztak egy 63 éves férfit

A képviselők többször elmondták: az önkormányzati tulajdonú területek gazdátlansága miatt alakulhatott ki a mostani helyzet. A nyomás ezek után fokozódott: Gyepes Ádám és Kozma János az elmúlt hónapokban minden lehetséges fórumon – üléseken, Facebookon, sajtóban – követelték, hogy a kerületvezetés végre lépjen, és szüntesse meg az Ezüsthegyen kialakult állapotokat. Személyesen egyeztettek Szikszó Sándor rendőrkapitánnyal, aki részéről teljes nyitottságot tapasztaltak a probléma megoldására.

Majdnem 700 embert igazoltatott a rendőrség ősz óta

A Budapesti Rendőr-főkapitányság III. Kerületi Rendőrkapitányság, a BRFK Közrendvédelmi Főosztály és a Készenléti Rendőrség megerősítő erői 2024. szeptember 1-jétől 2025. február 28-áig összesen 658 igazoltatást hajtottak végre a településrészen. A hat hónap alatt kábítószer birtoklása miatt nyolc főt fogtak el, akikkel szemben büntetőeljárás indult. A rendőrök elfogtak 20 körözött személyt, megtaláltak hat intézetből szökött fiatalt, három embert vagyon elleni bűncselekmények gyanúja miatt állítottak elő, két rászorulóhoz pedig biztonsági intézkedés keretében mentőt hívtak.

Van olyan lakó Ezüsthegyen, aki szögesdróttal védi ingatlanát Fotó: Facebook

Az önkormányzat megint rendrakást ígér

A legfrissebb, 2025. március 21-én közzétett önkormányzati közlemény szerint átfogó rehabilitáció indul Ezüsthegyen: az önkormányzat célja, hogy „júniusig megszüntessük a területen sokáig tapasztalt áldatlan állapotokat”. A tervek szerint: megtisztítják a területet, lebontják a lakhatásra nem alkalmas, illegálisan elfoglalt épületeket, kiépítik a térfigyelő kamerarendszert, és fokozzák a rendőri, polgárőri, közterület-felügyelői jelenlétet. A fórumon Burján Ferenc alpolgármester jelentette be: „Még a tavasz folyamán szeretnénk egy egységes, átfogó kipucolást elvégezni a területen… júniusig meg fogjuk lépni ezt az akciót.”

Korábban is voltak ígéretek – tettek azonban nem követték őket

,,Ez az első eset, hogy konkrét határidőt neveztek meg, ugyanakkor nem ez az első alkalom, hogy az önkormányzat ígéretet tett az Ezüsthegy rendbetételére” - hívja fel Gyepes Ádám a figyelmet az önkormányzat korábbi ígéreteire. Az önkormányzati képviselő elmondja, hogy évek óta csak üres ígéretek vannak az önkormányzat részéről a terület rendezése kapcsán. Gyepes Ádám hangsúlyozta: „Ez most nem lehet újabb porhintés. A lakók biztonsága múlik rajta, hogy valóban megvalósulnak-e a beígért lépések.” Majd hozzátette, hogy bár az önkormányzat most határozottabb hangot üt meg, és konkrét határidőket említ, a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ígéretekből nem volt hiány – csak a megvalósítás maradt el. Ők ugyanakkor nem fogják hagyni, hogy a téma feledésbe merüljön mindaddig, amíg megoldás nem születik rá. Az ezüsthegyiek most várják, hogy a júniusi határidő valóban eredményeket hozzon – és ne csak egy újabb be nem tartott ígéret maradjon a sok közül.