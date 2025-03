Egy fontos határidő jár le: Karácsonynak ma éjfélig van ideje

Hétfőn jár le a római-parti gátra vonatkozó pályázatnak a benyújtási határideje. Várjuk Karácsony Gergelyéktől a hiánytalan pályázatot és a pontos összeg megjelölését.

Eredetileg 2024 szeptemberében kellett volna beadni a dokumentációt, de határidő-módosítást kértek és kaptak is a kormánytól - minderről Czepek Gábor beszélt. Az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese közölte, ha most nem sikerül a határidőt tartani, akkor csúszik a beruházás befejezése, és európai uniós forrásvesztés következik be.

A késlekedés oka lehet az is, hogy a nyomvonallal kapcsolatos viták nem jutottak nyugvópontra.

Az viszont biztos, hogy az Alföldnek, azon belül a Homokhátságnak és az ottani 800 ezer embernek szüksége van a vízre. Azok a beruházások, amelyekkel jelentősen csökkenthetnénk az aszályt, viszont azonnal indulhatnának, a pályázatok rögtön benyújthatók. Ha Karácsony Gergelyék nem tudják megoldani a római-parti gát ügyét, akkor nem hagyhatjuk az európai uniós források elvesztését és kötelességünk a Homokhátságot segíteni belőle - ismertette a miniszterhelyettes.

Tüntetés a Fővárosi Közgyűlésen

Mint arról az Origo korábban beszámolt, a Fővárosi Közgyűlés március 26-i ülésén tüntettek a Római-parton élők. A Római-part ügyében demonstrálók az ülésteremben megjelentek, és molinókat tartottak a magasba. Az egyiken az alábbi felirat volt olvasható: „A part már most romokban hever, és ezután még romosabb lesz.” Egy másikon pedig az, hogy "ez egy humán élőhely is".