Ezért van szükség az Alaptörvény módosítására

Ha minden relatívvá válik, és még az olyan alapvető fogalmakat is megkérdőjelezzük, mint a férfi és nő, akkor előbb-utóbb maga a társadalmi rend is összeomlik. Egy stabil és működő közösséghez szükség van szilárd alapokra – és ezek közé tartozik az is, hogy az ember születési neme egy biológiai adottság, amelyet nem lehet tetszés szerint átírni – mondta az Origónak adott interjújában az Alaptörvény tizenötödik módosításával kapcsolatban ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. A Századvég tudományos igazgatója beszélt többek között arról, milyen témakörökben tervez a kormány módosítani, valamint miért fontos, hogy a módosítással fokozottabban lehet majd fellépni a külföldi befolyásolási kísérletek ellen, illetve miért számít újdonságnak, hogy a készpénzzel történő fizetés alapvető jog lenne?

A szakértő többek között arról is beszélt, hogy a javaslat célja a hagyományos társadalmi rend és értékek, különösen a család és a nemzeti identitás védelme, amelyeket a Nyugat politikai és ideológiai nyomásgyakorlása veszélyeztethet.

a módosítás olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek az ország nemzetbiztonságát és függetlenségét hivatottak védeni, például az ország szuverenitására vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelentő többes állampolgárok magyar állampolgárságának felfüggesztésével.

ha a készülő Alaptörvény-módosítás valóban tartalmazza a kábítószer népszerűsítésének tilalmát, akkor várhatóan a Btk. új tényállással egészülhet ki, amely büntethetővé teszi a drogfogyasztás népszerűsítését. A Fidesz–KDNP benyújtotta az Országgyűlésnek az Alaptörvény tizenötödik, illetve az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló javaslatát. Miért aktuális most ez a módosítás, miért van rá szükség? Az Alaptörvény tizenötödik módosításának szükségességét és időszerűségét több tényező indokolja, amelyek társadalmi, gazdasági és politikai jelenségekre adott válaszként értelmezhetők. Jelentősége van a társadalmi és kulturális változások elleni fellépésnek, hiszen az indokolás szerint Európában és Észak-Amerikában egyre erőteljesebb tendenciák figyelhetők meg, amelyek átalakítani kívánják a társadalom alapszövetét érintő értékeket és normákat. A javaslat célja a hagyományos társadalmi rend és értékek, különösen a család és a nemzeti identitás védelme, amelyeket a Nyugat politikai és ideológiai nyomásgyakorlása veszélyeztethet. Az Alaptörvény módosítása kiemelten kezeli Magyarország önazonosságának és társadalmi rendjének megőrzését. A nemzetállami szuverenitás védelme érdekében olyan szabályozások kerülnek bevezetésre, amelyek korlátozzák a külső ideológiai hatásokat, és fenntartják a hagyományos intézményeket. A módosítás kimondja, hogy a biológiai nem változtathatatlan, és az állam feladata ennek jogi védelme. A gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének biztosítása érdekében az állam kiemelt felelősséget vállal a jogi és erkölcsi környezet stabilitásáért. Az Alaptörvény biztosítja, hogy a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való joga kiemelt védelemben részesüljön. Az Alaptörvény módosítása kifejezetten tiltja a kábítószerek előállítását, használatát, terjesztését és népszerűsítését. A kábítószerrel kapcsolatos szigorú szabályozás célja a közegészség, a közbiztonság és a társadalmi stabilitás fenntartása. A módosítás lehetőséget teremt a veszélyhelyzet elrendelésére fegyveres konfliktus, háborús helyzet, humanitárius katasztrófa vagy súlyos természeti katasztrófák esetén. A kormány csak az Országgyűlés kétharmados, határozott időre szóló felhatalmazásával térhet el törvényi rendelkezésektől.

Az Országgyűlés elé terjesztett módosítás több területet érint. Mik ezek, és miért van ezeknek a területeknek most aktualitása? A legújabb módosítás egy átfogó, több területet érintő változtatás, amely Magyarország stabilitásának, szuverenitásának és hagyományos értékrendjének megőrzésére szolgál. Több országban egyre inkább liberalizálják a drogpolitikát, Magyarország azonban a szigorú kábítószer-ellenes politika fenntartása mellett döntött, hogy védje a közegészséget és a társadalmi stabilitást. Az Alaptörvény XX. cikke a következő (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) Magyarországon a kábítószer előállítása, használata, terjesztése, népszerűsítése tilos.” A módosítás indokolása szerint a jó egészségi állapot megőrzése mindenki számára szükséges az emberhez méltó és tevékeny élethez. Mivel az egészség negatív befolyásolása számos, a társadalom és az állam körén kívül eső tényezőre – öröklött tulajdonságok, járványok, balesetek stb. – is visszavezethető, ebben a körben a szabályozási és – a mindenkori lehetőségek függvényében rendelkezésre álló – anyagi eszközökkel elérhető egészségvédelmet tűzi ki célul. Az ügy jelentőségét mutatja az a tény is, hogy a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos került kinevezésre.

Az Alaptörvény L) cikk (1) bekezdése kimondja, hogy Magyarország védi a házasság intézményét, mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi. A nemzetközi trendek a hagyományos családmodell átalakulását ösztönözhetik. A javaslat célja, hogy biztosítsa a gyermekek nevelésének stabil erkölcsi és jogi környezetét. Az L) cikk Indokolása szerint az Alaptörvény Magyarország jogrendjének alapja szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. A Nemzeti Hitvallásban kinyilvánított alkotmányozói akarat az alaptörvényi rendelkezéseknek közös értékrendet kölcsönöz, egyben pedig olyan keretet biztosít, amelyben értelmezhető és értelmezendő a már megszületett gyermekeket, továbbá az eljövendő generációk érdekeit védő jogi szabályozás. A férfi és nő közötti, önkéntes elhatározáson alapuló érzelmi és gazdasági életközösségek közül az Alaptörvény a házasság intézményének védelme mellett kötelezi el magát. A nemzet megmaradásának letéteményese a család, a társadalom legkisebb egysége. Ezt felismerve rögzíti a család védelmének és a gyermekvállalás támogatásának kötelezettségét. A családok védelmének szabályait sarkalatos törvény határozza meg. Magyarország szuverenitása támadás alatt áll, ami ellen fel kell lépni – mondta a Fidesz frakcióvezetője az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában. A módosítással fokozottabban lehet majd fellépni a külföldi befolyásolási kísérletek ellen? A 2025. március 13-án előterjesztett javaslat célja a frakcióvezető állítása szerint – többek között az, hogy hatékonyabban lépjenek fel a külföldi befolyásolási kísérletek ellen. A módosítás olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek az ország nemzetbiztonságát és függetlenségét hivatottak védeni, például az ország szuverenitására vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelentő többes állampolgárok magyar állampolgárságának felfüggesztésével. A tervezet szerint például célzottan alkalmazható lenne olyan személyekkel szemben, akik külföldi pénzből tevékenykedve próbálják aláásni Magyarország területi épségét vagy alkotmányos rendjét.

Miért fontos, hogy rögzíteni szeretnék, hogy az ember születési neme biológiai adottság, amely – a teremtés sorrendjével egyezően – vagy férfi, vagy nő lehet? A születési nem biológiai adottságának rögzítése azért fontos, mert megőrzi a társadalom természetes és hagyományos rendjét, amely évezredek óta stabil alapot biztosít az emberi közösségek számára. A férfi és női nem egyértelmű meghatározása nemcsak a biológiai valóságot tükrözi, hanem a jogi és társadalmi rendet is fenntartja, amelyre az intézmények, például a család és az oktatási rendszer épülnek. Az Egyesült Államokban a túlzott liberalizmus számos példát szolgáltat arra, hogy a biológiai valóság figyelmen kívül hagyása milyen társadalmi zavarokhoz vezetett: Sportok igazságtalansága: Az olyan esetekben, mint amikor férfi biológiai adottságokkal rendelkező transznemű sportolók női versenyeken indulnak, igazságtalan előnyhöz jutnak. Például Lia Thomas, aki férfiként született, de nőként versenyez, jelentős fölénnyel nyert úszóversenyeken, kiszorítva biológiai női versenytársait. Hasonló vitát váltott ki Imane Helif, a 2024-es olimpia női ökölvívó aranyérmese is. Helif biológiai jellemzői miatt korábban ki lett zárva a világbajnokságról, azonban az olimpián mégis indulhatott, és női versenytársait legyőzve szerzett aranyérmet. Az ilyen esetek aláássák a női sport hitelességét és igazságosságát.

Jogok és szabadság korlátozása: Azok, akik biológiai nemre alapozott nézeteiket hangoztatják, gyakran cenzúrával és munkahelyi retorzióval szembesülnek. J.K. Rowling példája jól mutatja, hogy még egy világhírű írót is ellehetetlenítenek nézetei miatt, amelyek szerint a biológiai nem számít.

Gyermekek identitászavara: Az Egyesült Államokban egyre elterjedtebb a kiskorúak számára elérhető nemváltó kezelések ösztönzése, gyakran szülői beleegyezés nélkül. Egyes államokban a szülőket akár el is távolíthatják gyermekeik életéből, ha nem támogatják a nemváltoztatást. Ez veszélyes precedens, amely sérti a család egységét és a szülői jogokat. A fenti példák alapján is elengedhetetlen, hogy ebben az egyre inkább kifordult és bizonytalan világban bizonyos alapvető igazságokat rögzítsünk, és ne engedjük, hogy ideológiai divatok felülírják a biológiai és társadalmi valóságot. Ha minden relatívvá válik, és még az olyan alapvető fogalmakat is megkérdőjelezzük, mint a férfi és nő, akkor előbb-utóbb maga a társadalmi rend is összeomlik. Egy stabil és működő közösséghez szükség van szilárd alapokra – és ezek közé tartozik az is, hogy az ember születési neme egy biológiai adottság, amelyet nem lehet tetszés szerint átírni. Miért számít újdonságnak, hogy a készpénzzel történő fizetés alapvető jog, és ezt is rögzítenék az Alaptörvényben?

Az Alaptörvény tervezett módosítása, amely a készpénzes fizetés jogát alapvető jogként ismeri el, újdonságnak számít, mivel eddig ilyen jog nem szerepelt alkotmányos szinten. A legfőbb jogforrás K) cikke ugyanis csak annyit említ, hogy Magyarország hivatalos pénzneme a forint. Az alkotmányos védelem biztosítja, hogy a készpénzes fizetés lehetőségét ne lehessen egyszerű törvényi úton korlátozni vagy megszüntetni. A digitális fizetési rendszerek gyors térnyerése mellett fontos, hogy azok, akik nem kívánnak vagy nem tudnak ezekkel élni, továbbra is használhassák a készpénzt. Az alkotmánymódosítás célja, hogy ellensúlyozza a fizetés fokozódó átterelődését az elektronikus, digitális eszközökre. Nem hazánk az egyetlen, aki így gondolkodik, ugyanis Szlovákiában 2023 óta alkotmányos jogként ismerik el a készpénz használata, emellett Spanyolországban 2022-ben fogadtak el egy törvényt, amely előírja, hogy 1000 euróig minden vállalkozás köteles elfogadni a készpénzes fizetést. Franciaországban pedig törvény tiltja a készpénzes fizetés visszautasítását, mely szabályozás az önkiszolgáló kasszákra is kiterjed.

Betilthatják-e azokat a dalokat és filmeket, amelyek a droghasználatot népszerűsítik? Jelenleg a Btk. nem tartalmaz olyan általános tényállást, amely tiltaná a kábítószer-használat népszerűsítését. A Btk. jelenleg a kábítószer-kereskedelmet, a kábítószer birtoklást, a kábítószer készítésének elősegítését, és a kábítószer-prekurzorral visszaélést penalizálja. Ha a készülő Alaptörvény-módosítás valóban tartalmazza a kábítószer népszerűsítésének tilalmát, akkor várhatóan a Btk. új tényállással egészülhet ki, amely büntethetővé teszi a drogfogyasztás népszerűsítését. Ezzel párhuzamosan a Médiatörvény szigorítása is várható esetlegesen, amely korhatárossá tehetné a drogot népszerűsítő műsorokat. Jelenleg a teljes betiltás jogilag nem lehetséges, de az új szabályozás akár meg is teremtheti ennek feltételeit. Érintheti-e az Alaptörvény-módosítás a határon túli magyarokat? A jelenlegi ismereteink szerint az Alaptörvény tervezett módosítása lehetővé teszi a kettős állampolgárok kiutasítását, ha tevékenységük veszélyezteti Magyarország szuverenitását, közrendjét, területi integritását vagy biztonságát, ugyanakkor a tervezett módosítás nem érinti az Európai Unió állampolgárait, így arra következtethetünk, hogy a romániai és szlovákiai magyarok biztosan nem esnek a szabályozás hatálya alá.

