„Félelmetes volt, ahogy az ülésterem megtelt a mérgező füsttel” – a COVID-túlélő fideszes képviselő drámai vallomása

Kedden kora délután az Országgyűlés 136 igen szavazattal elfogadta a gyülekezési jogról szóló törvény módosítását. Momentumos politikusok füstgyertyákkal igyekeztek megzavarni a rendet, az üléstermet sűrű, fojtogató füst lepte el pillanatok alatt.

Az Országgyűlés plenáris ülése

Fotó: Bodnár Boglárka / Budapest, 2025. március 18. A Momentum képviselõi színes füstgyertyákkal a kezükben, miután a képviselõk 136 igen, 27 nem szavazattal fogadták el a gyülekezési jogról szóló törvénynek a gyermekek védelmével összefüggõ módosítását az Országgyûlés plenáris ülésén 2025. március 18-án. MTI/Bodnár Boglárka

Bányai Gábor, a Fidesz kiskunhalasi országgyűlési képviselője is a teremben volt, a füst miatt orvosi ellátásra szorult. A politikus COVID-túlélő, 2021-ben, miután elkapta a koronavírust, 111 napig volt kórházban, lélegeztetőgépre került, kétszer megállt a szíve és műtüdős kezelést is kapott.

„A nagy túlélő” – hivatkozott Bányai Gáborra a miniszterelnök egy alkalommal, és abban is rengetegen egyetértenek, hogy a politikus felépülése felér egy csodával.

Nem véletlen hát, hogy amikor a momentumos politikusok felelőtlen füstgyertyázása után orvosi ellátásra lett szüksége Bányai Gábornak, a Fidesz közössége egy emberként szorított, hogy ne történjen nagyobb baj.

"Először viccesnek tűnt, csináltak már ilyen akciókat. Nem vettük túl komolyan, hogy a fiatalok újra nem bírtak magukkal.

Aztán megtelt a terem a maró füsttel, és félelmetes kezdett lenni, mert nagyon közel voltam hozzájuk. A szennyező anyagokat nem szereti a légcsövem.

Az állapotom egyébként kiváló, de a légcsövem megsérült négy ponton a hosszú lélegeztetés miatt, nincs két centi hosszon rajta csillószőr, így ez állandó gócpont. Rémisztő volt utólag belegondolni, hogy ez sokkal rosszabbul is elsülhetett volna” – mondja Bányai Gábor, aki lapunknak elárulta, hogy

sem akkor, sem később nem kértek tőle elnézést azok az ellenzéki politikusok, akik füstgyertyáztak a zárt teremben.

Először látta tegnap legkisebb unokáját

Mint kiderült, a politikus kedden este először látogatta meg március elején született, a sorban ötödik unokáját, Villőt. „Füstös és nehéz nap volt a keddi, de semmi sem tartott vissza attól, hogy babafürdetésre hazaérjek, mert fontos találkozó várt még ránk” – írta a politikus a fotóhoz, amit közösségi oldalán osztott meg.

"Szokni kell, mert most már sokfelé kell figyelni” – mondja Bányai Gábor, aki ötszörös édesapa és ötszörös nagypapa, még ha ez utóbbi hihetetlen is. „Kezdek belerázódni! Nem érzem magam nagypapa korúnak és nem is vagyok olyan típus sem, de a régebb óta nagymama és nagypapa barátaink azt mondják, hogy ez a legjobb dolog a világon. Nekünk van még egy kiskorú gyermekünk, aki szintén sok energiát igényel, de az unokák is egyre jobban szeretnek engem is” – mesél családja boldogságáról.