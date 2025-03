Egy borsodi férfi többször is brutálisan megverte az anyját, akinek súlyos sérülései lettek. Egyik alkalommal az állkapocscsontját is eltörte. A bíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását, aki akár 12 évre is börtönbe kerülhet.

Vágólapra másolva!

A férfi a vele és a családjával együtt élő anyját februárban ököllel úgy állon ütötte, hogy az asszonynak nyolc napon túl gyógyuló állkapocscsont-törése lett. Azonban ez után sem állt le, március 25-én vitába kezdett az anyjával azért, mert a nő alkoholt ivott. Az anya nem akart veszekedni a fiával, ezért elvonult a szobájában, a férfi azonban követte, többször megrúgta a lábait, majd a földre kerülő nőt tovább rugdosta. A brutális verés következtében az asszony életveszélyesen megsérült. A férfi tettei – ha bizonyítást nyernek – súlyos testi sértésnek és kapcsolati erőszaknak minősülnek és akár 12 év börtönbüntetést is kaphat. A képünk illusztráció!

Fotó: Unsplash Tekintettel a várható büntetés nagyságára és arra, hogy a bűnismétlés veszélye is fennáll, a Miskolci Járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!