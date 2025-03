„Tragédia! 40 év munkája veszett kárba”, az érintettek beszélnek a járványról – megrázó helyszíni riport, fotók

Cikkünkben arról írunk, hogy:

– így ölik le a marhákat Levelén,

– megrázó helyszíni beszámoló az érintett telepekről,

– egy kisbajcsi marha telepen dolgozó szívszorító nyilatkozata.

Levél egy pici település, Hegyeshalomtól nem messze, az ország észak-nyugati csücskében, az osztrák és a szlovák határtól néhány kilométerre. Pont Szlovákia, illetve az ott tomboló száj- és körömfájás okozta a vesztét több ezer szarvasmarhának egy helyi telepen, a szél fújhatta át azt.

A település melletti marhatelepre egy föld úton keresztül lehet eljutni. A fertőtlenítőszer szaga pedig már a falu elejéről érezhető. Amint megérkeztünk a telepre egy rendőrautó fogadott bennünk, majd a telep előtt álló dolgozók megmutatták, hogy hova parkoljunk, amíg lefertőtlenítik az autónkat. Minden autóval ezt teszik, amelyik behajt a területre.

A telep előtt egy férfi elmondta, milyen biztonsági intézkedéseket kell betartsunk, hogy ne essen bajunk.

Ha kiszállnak az autóból, akkor Önöket is le kell fertőtlenítsük

– magyarázta egy tetőtől-talpig védőruhába öltözött férfi, majd hozzátette, miután műveleti területre léptünk, így a fertőtlenítés után, 20 percig nem szállhatunk ki az autóból.

Fotó: Ladóczki Balázs – Origo

Miközben várakoztunk láttuk, ahogy a fertőzött marhákat, amelyeket már leöltek, kamionra pakolják és szintén fertőtlenítést követően, elszállítják arra a területre, ahol elföldelik az állatokat. Ezután kiszállhattunk az autóból és akkor már szinte testközelből láthattuk, ahogy a marhákat egy emelő lapátra helyezik, majd egy konténerbe öntik. Ott tartózkodásunk alatt több száz állatot öltek le – ezalatt öt kamion érkezett.

Fotó: Ladóczki Balázs – Origo

Máté Pál születése óta Levélen él, és élete folyamán már átélt egy ilyen fertőzést.

1957-ben az akkori marhatelepen dolgoztam, mikor kitört a száj- és körömfájás fertőzés

– mesélte az idős férfi.

Fotó: Ladóczki Balázs – Origo

A munkásoknak a munkába állás előtt le kellett fertőtleníteniük magukat

– tette hozzá. Máté Pál azt is elmondta, hogy tart attól, hogy a fertőzés tovább terjed, sajnos, már most is hatalmas a marhaállomány veszteség.

Ezután Kisbajcsra mentünk, ahol az országban először jelent meg a száj- és körömfájás, így az ott lévő telepen már az összes marhát leölték, azonban a munka ezzel még nem ért véget, hiszen a takarítás és a fertőtlenítés még hátra van. A kapun és az összes bejáraton még mindig látható a fertőzés veszélyt jelző tábla.