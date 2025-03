Füst, pánik, fulladásveszély – Íme, egy orvos és egy jogász véleménye a Pride-pártiak parlamenti akciójáról

Az Országgyűlés plenáris ülése

Fotó: Bodnár Boglárka / Budapest, 2025. március 18. A Momentum képviselõi színes füstgyertyákkal a kezükben, miután a képviselõk 136 igen, 27 nem szavazattal fogadták el a gyülekezési jogról szóló törvénynek a gyermekek védelmével összefüggõ módosítását az Országgyûlés plenáris ülésén 2025. március 18-án. MTI/Bodnár Boglárka

Normális ember, főleg zárt térben, ilyet nem csinál, mivel tudja, hogy ezután legalább 15 percig bent marad a füst és közben a fulladás sem javul

– mondta Bense Tamás. Ahogy persze arról sem szabad megfeledkezni, hogy a 15 percet a szakember azután számolja, hogy a füst elapadt, csakhogy ezek a gyertyák percekig égtek.

Azonban a fulladásos tünetek mellett még égési sérülést is okozhatnak ezek a gyertyák, ugyanis nemcsak a meggyújtás pillanatában, de égés közben is pattanhatnak ki belőle apró szikrák, amelyek könnyedén ráeshetnek a parlament padsoraiban ülőkre. Emiatt pedig, ha valakin egy gyúlékony anyagú ruha van, akkor az gyorsan lángra tud lobbanni. Nem beszélve arról, ha ezek a szikrák közvetlen a bőrrel érintkeznek.

Egy ilyen füstfáklya nemcsak az emberekre jelent komoly veszélyt, hanem a felbecsülhetetlen értékű épületre is

– mondja Nagy László Tibor jogász, az Országos Kriminológiai Intézet osztályvezetője.

Nagy László Tibor szerint a pirotechnikai eszközök zárt térben történő használatának különös veszélyeit tapasztalhattuk néhány napja is, amikor Észak-Macedóniában egy diszkóban közel hatvan ember halt meg.

A szakember szerint azt,

ami most, a parlamentben történt, mindenképpen ki kell vizsgálni, mivel nemcsak szabálysértés gyanúja merülhet fel, hanem akár közveszélyokozás is, hiszen akár súlyosabb következményekkel is járhatott volna ez a cselekmény.

Nagy László Tibor azt is kiemelte, hogy a pirotechnikai eszközök használata komoly sérülésekkel is járhat, amelyeknek az elmúlt évtizedekben többször is megtapasztalhattuk a következményeit. Emellett a füst akut és krónikus hatásokat is kiválthat, mivel a legtöbb pirotechnikai eszköz füstöt bocsát ki, és ezekben nemfém és fémoxidok találhatók, valamint fémsókat is tartalmaznak. Ahogy az természetesen ma is történt. Az ilyen eszközök súlyosbíthatják a meglévő légúti problémákat – válaszolta kérdésünkre a szakember.