„SOROSAID”: Globalista, hungarofób szervezetek sokaságát pénzelte a Nyílt Társadalom Brüsszelben

Az OSF által legtöbbet támogatott TOP 30 brüsszeli szervezet és támogatás értéke

Forrás: Alapjogokért Központ

A támogatottak között számos ernyőszervezet is található. Ilyen például a Network of European Foundations for Innovative Cooperation (3. hely) amelynek 13 szervezet a része, vagy a több tucat taggal rendelkező International Planned Parenthood Federation European Network (4. hely). Ez utóbbi NGO saját állítása szerint Európa és Közép-Ázsia 40 országában van jelen (a globális anyaszervezettel együtt gyakorlatilag az egész világon), és

alapvetően az abortusz népszerűsítéséért tevékenykedik. Elmondásuk alapján a céljuk, hogy az EU és a tagállamok „progresszív hangot adjanak” az abortusz témájának.

Ezen tevékenységében részese volt a magyar szívhangtörvény elleni nemzetközi támadó kampánynak. A szervezet magyarországi tagja az a Háttér Társaság, amely alapvetően az LMBTQ-lobbi érdekeit képviseli és maga is Soros-támogatott.

Számos más szervezet támogatásáról is ír az elemzés, érdemes kiemelni aktualitása miatt is a European Movement International-t (10. hely), amely a neve alapján egy EU-párti szervezetet ígér. Ehhez képest a honlapjukra látogatva elsőként egy fél képernyőt betöltő ukrán zászló fogadja az érdeklődőket. Az onnan megnyíló írás szerint fontos az

„EU Ukrajnával szembeni elkötelezettségének megerősítése a katonai és pénzügyi segélyek nyújtásának fokozásával, miközben továbbra is szankcionálja Oroszországot”, valamint „fel kell gyorsítani Ukrajna uniós csatlakozását”

– olvasható az elemzésben.

LMBTQ-vonalon ugyanilyen ernyőszervezetként jelenik meg az International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association – Europe (5. hely), amelynek több tucat szervezet a tagja.

A már említett Háttér Társaság mellett további magyarországi civil szervezetként ide tartozik az Amnesty International Magyarország, a Budapest Pride és a Transvanilla.

A listán szereplő NGO-k mind nagyon aktívak a közéleti állásfoglalások terén is. Számos közülük megtalálható azon a tiltakozáson, amit a sorosista szervezetek a Stop Soros törvénnyel szemben fogalmaztak meg, állást foglaltak az uniós szintű ügynöktörvény ellen, valamint támogatásukról biztosították a szerbiai külföldről szervezett tüntetéseken résztvevőket is – írják végezetül.