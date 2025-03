Gulyás Gergely nyugdíjemelést jelentett be, jelentősen csökkent 874 élelmiszer ára

A kormány a szerdai ülésen meghallgatta a Magyar Nemzeti Bank új elnökét, aki ismertette a jegybank prognózisait, és azokat a folyamatokat, amelyek a számok mögött állnak, a kormány és a jegybank is 4,5 százalékos inflációval számol az idei évben, ezért kiegészítő nyugdíjemelést fognak végrehajtani - jelentette be Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy 1,3 százalékos nyugdíj-kiegészítést vezetnek be. Az emelést döntően novemberben folyósítják, ami egy átlagos nyugdíj esetében körülbelül 40 ezer forintot tesz ki – mondta a Miniszterelnökség vezetője. A tárcavezető szerint az árrésszabályozás beváltotta a hozzá fűzött reményeket, eredményes volt.

Vágólapra másolva!

A kormányzat több fontos döntést hozott a falvakkal, kistelepülésekkel kapcsolatban – ismertette a kormányinfón Gyopáros Alpár, a Magyar Falu Program végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Emlékeztetett: ez aligha számít meglepőnek, hiszen 2018-ban hirdette meg a miniszterelnök a Magyar Falu Programot, és az elmúlt hat évben számos fejlesztést hajtott végre a kormány a falvakban, amelyeket a kistelepüléseken élők kértek. A Magyar Falu Programot a falvak írják – fogalmazott a kormánybiztos. Közölte: az igények meghallgatása vezetett oda, hogy négy újabb elemmel bővül a Magyar Falu Program. Kettő újraindul, kettő teljesen új. Az első a falusi boltok támogatása, ennek komoly előzményei vannak már: 2021-ben és 2023-ban is indítottak hasonlót. Az idei évben minden ötezer fő alatti település olyan üzletei pályázhatnak működési támogatásra, így például rezsi- és bérköltségekre, amelyek napi használati cikkeket, illetve húst értékesítenek. Minimum egymillió, maximum hárommillió forint értékben nyújthatnak be pályázatot. Gyopáros Alpár: M inden településen legyen ATM

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo A kormánybiztos emellett bejelentette: a készpénzhez való hozzáférés biztosítása érdekében az idei évben a kormány elindít egy olyan programot, hogy minden településen legyen ATM, azaz készpénz-automata. Elindul emellett egy templomfelújítási program. Az épített örökség ékkövei ezek az épületek, és 2900 olyan kistelepülés van, ahol a programot újraindítva több száz templomot újítanak fel – mutatott rá. Bejelentette emellett az ezer fő alatti települések kocsmáinak támogatását, erre a célra hárommillió forintot lehet igényelni működési támogatásként, valamint energiahatékonyság fejlesztésére, illetve felújításra. Gyopáros Alpár biztos abban, hogy lesz igény erre a négy programra, de ezenkívül utca és járda felújítására is lehet majd pályázni. Kérdésre válaszolva Gyopáros Alpár elmondta: a pályázatokra nagyságrendileg vannak keretösszegek, de ha nagy az érdeklődés, készek bővíteni a keretet. Minden felekezetű templomra vonatkozik a támogatás A templomok felújításával kapcsolatban közölte: minden felekezetű templomra vonatkozik a támogatás. Hangsúlyozta azt is, még a száz fő alatti településekre is vonatkozik a pályázat, ugyanígy az ATM-eknél is. A legcélravezetőbb, ha az üzemeltető állja a bankautomaták költségeit, azt pedig nem terhelhetik a lakosságra – fűzte hozzá. Jelezte: nemcsak a készpénz használatához való jog a lényeg, hanem az egyenlő feltételek megteremtése. Ahol piaci szolgáltatások terén hiányosság van, ott a falugondnoki szolgálat segít az élelmiszerek, gyógyszerek beszerzésében.

A kocsmák esetében arról beszélt, szinte csak ezek a létesítmények hiányoztak a Magyar Falu Programból, könyvtárak esetében már hatodik éve lehet igényelni támogatást. Kiemelte: a kocsma egy találkozási pont, a helyi közélet dolgait is megvitatják a faluban élők. Miután felújítottuk az iskolát, óvodát, templomot, talán érdemes a kocsmákkal is foglalkozni – mutatott rá a kormánybiztos. A kisboltoknak adható támogatás döntően a fennmaradást kívánja biztosítani. Versenyhátrányban vannak a multikkal szemben, és ezek is egyfajta találkozási pontok, közösségi terek, de a lényeg, hogy alapvető cikkekhez helyben is hozzá lehessen férni – hangsúlyozta Gyopáros Alpár. Fotó: Ladóczki Balázs - Origo Nyugdíjak, élelmiszerárak A kormány tegnap meghallgatta a Magyar Nemzeti Bank új elnökét, aki ismertette a jegybank prognózisait, és azokat a folyamatokat, amelyek a számok mögött állnak – számolt be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Közölte: a kormány 4,5 százalékos inflációval számol, és ugyanekkora áremelkedéssel, így kiegészítő nyugdíjemelést fognak végrehajtani. A 4,5 százalékos inflációval számolva átlagosan csaknem negyvenezer forintos emelés lesz novemberben és decemberben. Jelezte, hogy az árcsökkentő intézkedések miatt az infláció mérséklését várják. Az árrésszabályozás eredményes volt, 874 terméknél csökkentek az árak, vannak kiemelkedően nagy árcsökkenések is, a párizsinál, a margarinnál és a tejnél a 30 százalékot is meghaladja az árcsökkenés. Gulyás Gergely tájékoztatott: további döntések meghozatalára is készen állnak, ha erre szükség van. A kereskedőknek azt üzenik, hogy a 10 százalékos árrésnek elegendőnek kell lennie, ennyit tehetnek rá a beszállítói árakra. Egyes boltok más termékek árának emelésével próbálnak kompenzálni, ezért figyelik a hatóságok a folyamatokat – mondta újságírói kérdésre a miniszter. 874 termék ára csökkent, néhány terméké nőtt eddig, de ha azt látjuk, hogy keresztárazással igyekeznek a fogyasztókra terhet rakni, lépni fogunk – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

A miniszter a fővárosi hídlezárásokról szólva felhívta a figyelmet: a gyülekezési jog nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. Ebben az esetben néhány száz fő gyülekezése százezrek közlekedését tette lehetetlenné – tette hozzá. Mint mondta, a jogalkotó készen áll arra, hogy reagáljon erre a helyzetre. Gulyás Gergely kijelentette: a jogszabály módosítása előtt még a hídfoglalás ügyében hozott bírói döntést tanulmányozzák. A tárcavezető az Origo azon kérdésére, hogy beválasztották Bódis Kriszta genderaktivistát a fővárosi szociális alapítvány kuratóriumába, azt mondta: ehhez Gyurcsány Ferencre és Karácsony Gergelyékre is szüksége volt Magyar Péternek. A miniszter rámutatott: a szivárványos zászló alapvetően keresztény szimbólum, joggal sértheti a keresztényeket, amire használják ezt a szimbólumot. Vitályos Eszter kormányszóvivő felidézte: fideszes és KDNP-s képviselők önálló indítványként benyújtották a héten a harminc év alatti édesanyák teljes jövedelemadó-mentességéről, valamint a gyed, a csed és az örökbefogadási díj jövedelemadó-mentességéről szóló szabályokra vonatkozó javaslatot. Gulyás Gergely emlékeztetett: 17 ezren igényeltek már munkáshitelt, mintegy 15 ezer igénylőnek már ki is fizették. A családokat segítő intézkedésekről azt mondta, hogy szeretnék, ha Magyarország lenne a világon a legjobb példa a családtámogatás terén, ezt a politikát mindaddig folytatják, amíg lehetőség van rá. Kérdésre válaszolva Ukrajna helyzetéről is beszélt a miniszter. Gulyás Gergely kiemelte: Ukrajna csatlakozása több millió forintba kerülne minden magyarnak, és számtalan megválaszolatlan kérdés is van. Ezek egyike annak meghatározása, hogy mi az a területi egység, ami csatlakozna az EU-hoz, hiszen háborúban álló országról beszélünk. De a hivatalos felmérésen látható, melyik ország mennyire felkészült a csatlakozásra, Ukrajna esetében ez csupa piros. Évtizedek óta csak érdem alapú csatlakozásról beszéltünk, most mégis egy olyan országot erőltetnének az unióba, ami nem felkészült. Ez abszurd. Mezőgazdaságilag, munkaerőpiaci kérdésben, kohéziós területen sok a megválaszolatlan kérdés – sorolta. A tervezett hitelfelvételről azt mondta: kétféle közös hitelfelvétel van, a költségvetés keretösszegének maximuma esetén nem kell a hozzájárulásunk, minden máshoz kell. – Mi semmilyen más hitelfelvételt nem támogatunk – szögezte le Gulyás Gergely.

Gulyás: Külön fogunk tárgyalni az amerikaiakkal Európa elkövetett egy komoly hibát, mivel Donald Trump megválasztása után nem készültek fel. Ki kellett volna mondani, hogy az európai és az amerikai vámok az autókra együtt mozogjanak, de ez nem történt meg. Azt kaptuk, amit ezen a területen várhattunk – mondta egy másik kérdésre Gulyás. Külön fogunk tárgyalni az amerikaiakkal az egyes területeken – mondta a miniszter. Az a jog nem illeti meg az ellenzéket sem, hogy bűncselekményeket kövessenek el az Országgyűlésben – mondta egy másik kérdésre Gulyás. Szólt arról is, hogy egyelőre nincs döntés arról, hogy egy jogerősen elítélt képviselő esetében legyenek-e új szabályok az újraindulásra vonatkozóan. Nem meglepő, hogy Magyar Péternek ez nem tetszik Könnyű belátni, hogy egy magyar parlamenti és egy magyar európai parlamenti képviselő vagyonnyilatkozati tételére ugyanazok a szabályok legyenek. Nem lep meg, hogy Magyar Péternek ez nem tetszik - tette hozzá. A magyar vagyonnyilatkozati rendszer az egyik legteljesebb az európai színtéren, ezt vezetjük be az európai parlamenti képviselőkre is. Gulyás Gergely meglátogatta az újdörögdi sérültet Gulyás Gergely az újdörögdi balesetről azt mondta, zajlik a nyomozás gondatlan veszélyeztetés miatt. Az ügyészségi vizsgálatnak van elsőbbsége - tette hozzá. A programmal kapcsolatban rengeteg hazugság jelent meg, és ezek közül kiemelkedett, hogy ez kötelező lett volna. 10 ezer kormánytisztviselőből 184 személy vett részt. Három évtizede változatlanok az önkéntesekre vonatkozó szabályok – ismertette. Gulyás Gergely elmondta, hogy volt egy 5 hónapos felkészülés ez előtt, és ez volt a 25. kiképzési nap. Az áldozat nem kíván szerepelni a sajtóban. Gulyás Gergely meglátogatta a sérültet is és a családjával is beszélt. Ez egy munkahelyi baleset volt, ezért teljes körű kártérítés illeti meg a sérültet.

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, az Európai Bírósághoz lehet fordulni az Európai Bizottság szerződéseivel kapcsolatban. A versenyhivatal eddig nem állapított meg kartellt a kiskereskedelmi árazásokkal kapcsolatban - mondta egy másik kérdésre a miniszter. Fotó: Ladóczki Balázs - Origo A Trump-adminisztráció kapcsán Gulyás jelezte, hogy az elnök nem megváltó, és jelezték korábban, hogy Európára negatív hatást is gyakorolhat az elnök politikája. Az új elnök mindent megtesz annak érdekében, hogy béke legyen - mondta Gulyás. Az is helyes, hogy nincs itt egy olyan amerikai nagykövet, amelyik mindenbe beleszól. 100 százalékos kártalanítást kapnak a gazdák a száj- és körömfájás kapcsán. Most zajlik a károk összesítése - jelentette be Gulyás Gergely.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!