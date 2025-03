Győzike üzent a miniszterelnöknek, aki elfogadta az ajánlatot

Gáspár Győző, akinek zebraimádata már évtizedek óta ismert, üzenetet írt közösségi oldalán a miniszterelnöknek, aki nem sokkal előtte jelentette be, hogy örökbe akar fogadni egy zebrát. A showman nemcsak az örökbefogadott zebra keresztapaságát vállalta magára, hanem egy zebramintás takarót is felajánlott a magyar kormányfőnek.

Még az is lehet, hogy Győzike lesz Orbán Viktor zebrájának a neve. Fotó: Facebook

"Miniszterelnök úr mai bejegyzéséből kiderült, hogy a budapesti állatkertben örökbe szeretne fogadni egy zebraszépséget – és hát ennél boldogabb nem is lehetnék! Tudjátok, én nemcsak a mintáját imádom, a zebra egy életérzés! Szabadság, stílus, büszkeség! Miniszterelnök úr, ha kell, hozok az örökbefogadási ünnepségre kabátot, sapkát, még zebramintás kis takarót is – de csak ha nem zavarja a közízlést! És ha már itt tartunk: egy ilyen előkelő csíkos jószágnak nevet kell adni! És én vállalom a keresztapaságot! Én már gondolkozom pár ötleten, ami még titok – de gyerekek, ti is írjatok, hátha az én nevem lesz a befutó! Hiszen miért ne lehet a neve: GYŐZIKE!? Szívből gratulálok ehhez a csodás kezdeményezéshez és ígérem, személyesen is meglátogatom majd a mi kis zebránkat és viszek neki legalább egy nagy adag tápot! Zebrával szép az élet!" - írta a miniszterelnöknek Győzike, aki saját magát, mint a zebrák első számú rajongóját nevezte meg.

Mint ismert, Orbán Viktor délután küldte el örökbefogadási szándékát a Fővárosi Állat- és Növénykertnek, miután Magyar Péter hétvégén azzal vádolta meg a miniszterelnököt hogy zebrákat tart.