Halálra gázoltak egy asszonyt és az unokáját az M0-son

A férfi 2023. január 8-án az M0-son hajtott a teherautójával az M31-es autópálya irányába. Az egyik előtte haladó autó defektet kapott, ezért a leállósávban megállt.

A sofőr az autóban maradt, az asszony és az unokája azonban kiszálltak, és a defektes kerék mellett guggoltak, részben a záróvonalon.

Fotó: origo

A férfi a teherautójával sávot akart váltani, ezért nem előre figyelt, hanem a baloldali visszapillantót nézte. A leállósáv felé haladt, majd átlépte a záróvonalat is. Már csak 45 méterre volt a defektes autótól, amikor észrevette azt. Próbálta balra kormányozni az autót, de így is elütötte az asszonyt és az unokáját is.

Az asszony a helyszínen, a gyerek pedig a kórházban halt bele a sérüléseibe.

Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásával vádolta. A bíróság első fokon 2 év fogházbüntetésre ítélte, aminek végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggesztette, valamint 5 évre eltiltotta a vezetéstől. A döntés ellen az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.