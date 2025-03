Hidvéghi: Ugyanazok a szigorú szabályok vonatkozzanak az EP-képviselőkre, mint a magyar képviselőkre!

Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti képviselő Facebook-oldalán közölte, hogy ma benyújtja azt a törvényjavaslatot, amely szerint az EP-képviselőkre is ugyanazok a szigorú vagyonnyilatkozati szabályok vonatkozzanak, mint a magyar képviselőkre.

„Tudjuk, hogy Magyar Péter kérésére az Európai Parlament meg fogja támadni azt a törvényjavaslatot, ami a magyar EP-képviselőket kötelezné az itthoni vagyonnyilatkozati eljárásra” - írta a politikus.

„De vajon mitől fél Magyar Péter?

Manfred Weberrel a háta mögött nem akarják, hogy kiderüljenek a sajtóban megjelent gyanús részvényügyletei, a bennfentes kereskedelem?

Én öt évig voltam európai parlamenti képviselő, így pontosan tudom, hogy a brüsszeli vagyonnyilatkozati rendszer a magyar eljáráshoz képest egyszerűen nevetséges. Gyakorlatilag semmilyen érdemi információt nem kell megadni. Szerintünk úgy fair, hogy a Magyarországon megválasztott európai parlamenti képviselőkre, pont ugyanazok a szigorú és részletes szabályok vonatkozzanak, mint a magyar országgyűlési képviselőkre. Itt van a kezemben a törvényjavaslat, amit most be is nyújtok az Országgyűléshez. Magyar Péter nem bújhat többé Manfred Weber háta mögé!” - írta a képviselő.

Az intézkedést a miniszterelnök jelentette be az évértékelőn: „A rend kedvéért bevezetjük, hogy az európai parlamenti képviselőknek, a mostaniaknak is el kell készíteniük azt a fajta vagyonbevallást, amire bennünket, magyar parlamenti képviselőket kötelez a törvény” - mondta Orbán Viktor.

Mint ismert, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy 2023-as részvényügylet miatt több személlyel, köztük Magyar Péterrel kapcsolatban is bennfentes kereskedelem gyanúja miatt folytat vizsgálatot.

2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után Mészáros Lőrinc cége, az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Információk szerint ugyanezen a napon, délután három órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, majd több tízmillió forint értékben vásárolt Opus-részvényeket.