Hogy lehet újra parlamenti képviselő az elítélt Varju László?

Faramuci a helyzet, hiszen ezt a képviselőt egy bírói ítélet fosztotta meg a mandátumától, amit most egy parlamenti időközi választás eredményeképpen visszakap – mondta Orbán Viktor kormányfő még hétfőn az Országgyűlésben Varju László újraválasztásáról. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász most hazai és nemzetközi példákkal mutatta be az Origónak, hogy mit lehet tenni a hasonló helyzetek kezelésére.

Varju László úgy indulhatott egy országgyűlési választáson, hogy korábban bírói ítélet fosztotta meg a mandátumától.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint erkölcsileg mindenképpen aggályos, hogy Varju ismét képviselő lehet.

A Százavég tudományos igazgatója konkrét javaslatokat is tett az Origónak, hogyan lehetne kezelni ezt a helyzetet. Még tavaly bűnösnek mondta ki Varju Lászlót a Kúria garázdaság, testi sértés és választási rend megzavarása ügyében, mely következtében 900 ezer forintos pénzbüntetést kapott. Pár napja pedig a DK politikusa megnyerte a budapesti 11-es választókerületben tartott időközi parlamenti választást. A most kialakult jogi helyzetről Orbán Viktor kormányfő hétfőn az Országgyűlésben azt mondta, faramuci a helyzet, hiszen ezt a képviselőt egy bírói ítélet fosztotta meg a mandátumától, amit most egy parlamenti időközi választás eredményeképpen visszakap. Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy a jövőben ezt így akarjuk-e folytatni, vagy az ilyen helyzetek megoldására kitalálunk valamilyen jogi megoldást. Ők nem indulhatnak a választáson A kialakult helyzet kapcsán ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég tudományos igazgatója elöljáróban elmondta, a 2011. évi CCIII. törvény kimondja, hogy az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. Ugyanez vonatkozik a polgármesterekre. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 1. paragrafusának (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. Elmondható, hogy az rendelkezik passzív választójoggal, aki aktív választójoggal is rendelkezik. A választási eljárásról szóló törvény 98. paragrafus (1) bekezdése szerint a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásába fel kell venni azt a nagykorú, valamint tizenhetedik életévét betöltött kiskorú polgárt, aki a belátási képességének korlátozottsága miatt a választójogból kizárt, a büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti, a közügyektől eltiltott, a szabadságvesztés-büntetését tölti.

Ifj. Lomnici Zoltán: Ez erkölcsileg nagyon aggályos Az alkotmányjogász közölte, mivel Varju László csak pénzbüntetést kapott, így időközi választási győzelme jogilag nem kizárt. Azonban erkölcsileg aggályosnak mondható, ugyanis a 2008. évi XXVII. törvény tartalmazza a közjogi tisztségviselők esküjét. Melyben a tisztségviselőnek ki kell jelentenie, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű lesz, jogszabályait megtartja és másokkal is megtartja. Ugyanez vonatkozik a polgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre, melyek esküjét az Mötv (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény tartalmazza) tartalmazza.

Ifj. Lomnici Zoltán azt javasolta, hogy a 2011. évi CCIII. törvénybe az alábbi kitételt kéne beilleszteni: Nem választható az országgyűlési képviselők választásán az a személy, akit a bíróság jogerős ítélettel szándékos bűncselekmény miatt bűnösnek mondott ki, és büntetésként pénzbüntetésre vagy közérdekű munkára ítélt, akár egyéni, akár országos listán kíván indulni, a bűncselekmény jogerős megállapításától számított öt éven belül. Az elemző mindezt azzal indokolta, hogy a jelenlegi szabályozás csak a szabadságvesztést vagy kényszergyógykezelést töltők kizárását tartalmazza, azonban a pénzbüntetéssel sújtott jogerős ítélet továbbra is megállapítja a bűnösséget, és erkölcsileg alkalmatlanná teszi az illetőt közjogi tisztség betöltésére. A 2008. évi XXVII. törvény alapján az országgyűlési képviselőnek hűségesnek kell lennie az Alaptörvényhez és a jogszabályokhoz – ez nem egyeztethető össze a korábbi bűncselekménnyel, még ha enyhébb is a szankció. Más közhatalmi tisztségek esetében (bíró, rendőr, stb.) is kizáró tényező lehet a jogerős büntetőítélet – függetlenül a büntetés fajtájától.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint több változtatási javaslattal is élhetne a parlament

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher Mindezek mellett Ifj. Lomnici Zoltán szerint elképzelhető lehet a kötelező közügyektől eltiltás szigorítása is. A Btk. 61. paragrafusát úgy lehetne módosítani, hogy minden szándékos bűncselekmény esetén – akár felfüggesztett büntetésnél is – kötelező legyen a közügyektől eltiltás, így az elítélt nem indulhatna választáson. Bevezethetnék, hogy a jelöltséghez szükséges erkölcsi bizonyítvány benyújtása, amely igazolja a büntetlen előéletet. Ez jelenleg nem követelmény, de például köztisztviselők vagy bizonyos hivatások (ügyvédek) esetében már alkalmazott gyakorlat - mondta az elemző. Mi a helyzet külföldön? Ifj. Lomnici Zoltán a külföldi példák kapcsán felidézte, hogy a passzív választójog Németországban csak olyan súlyos bűncselekmények miatt indult büntetőügyekben történt elítélés esetén nem gyakorolható, mint az emberölés vagy nemi erőszak. Nem megválaszthatók, akik: ki vannak zárva a választójogból (szövetségi választáson, a szövetségi választásokról szóló törvény 13. paragrafusa szerint, illetve a német EP-választáson az európai parlamenti képviselők választásáról szóló törvény 6a. paragrafusa szerint), vagy bírósági határozat nyomán nem megválaszthatók vagy nem tölthetnek be közhivatalt. Franciaországban, ha egy politikust jogerősen elítélnek, a parlament vagy az érintett képviselői szerv felfüggesztheti a mandátumát, ha az elítélés összeférhetetlenséget jelent a tisztséggel. Az elítélés nem zárja ki automatikusan a választásokon való részvételt, és ha a politikus sikeresen összegyűjti a szükséges támogatást és választókat, akkor újra megválaszthatják. A képviselők jogállásáról szóló törvény (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988): Ez a törvény rögzíti, hogy egy politikai tisztségviselő elítélése nem automatikusan vezet a mandátum elvesztéséhez, hanem az eljárás során a törvényhozás vizsgálatot folytathat a tisztség összeférhetetlensége ügyében. Franciaországban a képviselők jogállásával kapcsolatos alapvető szabályokat az alkotmány (különösen például a 26. cikkely) és a Nemzetgyűlés szabályzata határozzák meg. Az egyik legfontosabb jogi elv, amely az ilyen eseteket szabályozza, az úgynevezett „incompatibilité avec la fonction” elve, amely kimondja, hogy egyes bűncselekmények elkövetése összeférhetetlen lehet a képviselői tisztséggel.

A szakértő felidézte, hogy Fiona Onasanya, a brit Munkáspárt korábbi képviselője, 2019-ben három hónapos börtönbüntetést kapott az igazságszolgáltatás akadályozása miatt, miután hazudott a rendőrségnek egy gyorshajtási ügyben. Bár a börtönbüntetése rövidebb volt egy évnél, ami automatikus mandátumvesztést eredményezett volna, a 2015-ös Recall of MPs Act értelmében egy sikeres visszahívási petíció után elvesztette képviselői mandátumát.

Mit mondanak a mostani szabályok? Ifj. Lomnici Zoltán szerint a magyar Országgyűlés vonatkozásában meg kellene vizsgálni, hogy a jövőben rendelkezhet-e olyan különleges eljárásokra való jogosultsággal, amelyek lehetővé teszik a képviselők mandátumának újbóli vizsgálatát, és a felfüggesztés lehetőségének újbóli lehetőségét illetve ez a mostani szabályozás alapján lehetséges-e: Alaptörvény : 2. cikk (1) Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják. Ennek értelmezése alapján az Alaptörvény alapvető alkotmányos garanciát nyújt a képviselői mandátum demokratikus legitimációjához. Ennek alapján az Országgyűlés önálló hatáskörben nem vizsgálhatja újra a választók által közvetlenül adott felhatalmazást, és nem vonhatja vissza.

Az 2/1993. (I. 22.) AB határozat szerint Magyarországon szabad mandátumú képviseleti rendszer van. A képviselő négy évre kapja mandátumát, ez a megbízatás a négy éven belül csak az Alkotmányban meghatározott okokból szűnhet meg.

