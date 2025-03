Ifj. Lomnici Zoltán: Ukrajna uniós csatlakozása súlyos károkat okozna Magyarországnak

Minden magyart köteleznek a márciusi ifjak

Ezt utasította el a magyar választók többsége immár zsinórban negyedik alkalommal kétharmados felhatalmazást adva a nemzeti-polgári kormánynak!

A miniszterelnök harcos és hajlíthatatlan szabadságüzenete az egész magyar nemzet számára az az üzenetet hordozta, hogy a márciusi ifjak dicsőséges, szilárd kiállása, önfeláldozása a nemzeti szabadságért, kötelezi az igaz magyarokat itthon és a külhonban is, határtalanul és időtlenül.”

1848 kötelezi az utódokat a feltétlen hazaszeretetre, a haza mindent megelőző ügyére, szeretett hazánk megóvására és megtartására. A magyarok mindig bebizonyították, hogy mi vagyunk a jövő, hogy időről időre miránk kíváncsi a fél világ. Minden nemzetnek megvan a lényege, eleme hívta fel a figyelmet a kormányfő Széchenyi nyomán. A mi elemünk a szabadság, a magyar akkor van elemében, ha a szabadságért harcol. Kivívni és megtartani, ma is aktuális kihívás és feladat – mondta Ifj. Lomnici Zoltán. Az elemző közölte, a globalista birodalmi gépezet feldúlta az egész világot, de mi 15 éve ellenállunk, nem horpadnak be a védvonalaink. Most, hogy a szél megfordult, a nyugati világért folytatott küzdelemben mi állunk győzelemre. A magyar szabadságharcok titka, hogy a magyar nem csupán magáért hanem a nemzetéért is küzd egyszerre, a magyarok oroszága így lesz a miénk, magyaroké – hangsúlyozta Orbán Viktor.