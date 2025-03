Így reagált a templom, amelyet szivárványszínűre akartak kivilágítani

Barabás lépése valószínűleg a Pride rendezvényének korlátozására tett válaszreakció volt, hiszen korábban is kiemelt figyelmet szentelt az eseménynek.

Az Origo megkereste a Budapest-Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébániát, amelyre a plébánia képviselőtestületének alelnökétől érkezett válasz. Mint leírta: A plébánia szándéka szerint az évforduló ünneplése minden budapesti számára emlékezetes és felemelő élmény lehetett volna.

Nagyon sajnáljuk, hogy ez a jószándékú és egész Budapest számára kedves elgondolásunk a napi politika viharába keveredett

– tette hozzá Harmat Péter.

Azt is megtudtuk, hogy az Újlaki Plébánia nemcsak saját híveiért, hanem a rá bízott értékekért is elkötelezetten dolgozik. E felelősségérzetük nyilvánul meg például abban, hogy a margitszigeti Szent Mihály kápolna fenntartásáról és működtetéséről is gondoskodnak. Emellett minden év januárjában ők szervezik a kolostorromoknál az egész Kárpát-medencéből érkező zarándokokat fogadó Szent Margit szabadtéri misét is.

Közösségünk Budapest egészére kiterjedő felelősséggel viseltetik, ezért szerettük volna, ha templomszentelésünk 200. évfordulóját nemcsak saját híveink számára tesszük emlékezetessé, hanem az egész főváros és Magyarország számára is jelentős módon ünnepeljük meg

– mondta Harmat Péter.

A Budapest-Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom

Az Újlaki Templom hívő közössége tehát saját templomán túlmutató érzésekkel és gondolatokkal viseltetik Budapest, Magyarország fővárosa iránt.

Az alelnök elmondta: „Egy szokásos, hagyományos díszkivilágítás ugyanis nemcsak a 2. és a 3. kerület polgárai, de a pesti oldal lakói és a Dunán hajózók számára is felejthetetlen látványt nyújthatna, és jól illeszkedne a Duna két oldalán meglevő kivilágított épületek sorához”.

Szerda este szavazott a Fővárosi Közgyűlés a Plébánia szivárványszínű kivilágításának javaslatáról. A maratoni hosszúságú ülésen a leghevesebb hozzászólásokat a Budapest-Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom ügye váltotta ki.

A Fővárosi Közgyűlés nagy többsége elutasította, hogy a plébániatemplom szivárványszínbe boruljon, Barabás Richárd ötletét csupán a szintén párbeszédes Béres András támogatta, a DK-s keszthelyi Dorottya tartózkodott, míg a Kétfarkú Kutya Párt képviselői, Karácsony Gergely és a tiszás Ordas Eszter nem szavazott a kérdésben.

A fideszes Szécsényi Dániel javaslatáról így végül eredeti formában döntött a közgyűlés, és nagy többséggel át is ment a képviselőkön. Csupán a Kétfarkú Kutyapárt képviselői, továbbá Béres András és Barabás Richárd tartózkodott.