Így segít a gyakorlatban a kormány a családoknak az szja-mentességgel

Az szja-mentesség háromgyermekes édesanyákra, majd a 30 év alatti egygyermekes anyákra és a kétgyermekesekre való kiterjesztésével a munkavállalók egyedülállóan széles köre élvezhet majd adómentességet, miközben a 15 százalékos szja-adókulcs továbbra is alacsony uniós összehasonlításban is – mondta az Origónak adott interjújában Molnár Dániel. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője szerint az szja-mentesség kiterjesztése a jövedelmi helyzet javítása mellett segítheti a munkába való visszatérést, így pedig a karriercélok megvalósítását, valamint hozzájárul ahhoz a célkitűzéshez is, hogy a gyermekvállalás és gyermeknevelés mellett döntő édesanyák ne kerüljenek rosszabb anyagi helyzetbe, mint azok, akik nem vállalnak gyermeket.

Két évvel ezelőtt arról döntött a kormány, hogy a 30 év alatti anyák az átlagbérükig szja-mentesek lesznek, 2026. január 1-jétől viszont a teljes jövedelmük szja-mentes lesz a miniszterelnök bejelentése szerint. Miért fontos ez a kiterjesztés/intézkedés? Magyarországon, de más nyugati országokban is megfigyelhető nemcsak a születésszámok csökkenése, hanem az is, hogy a párok egyre később vállalnak gyereket, az első gyerek egyre idősebb korban születik meg. A párok rendszerint szeretnének előbb diplomát szerezni, elindítani a karrierjüket, valamint biztosabb anyagi hátteret teremteni maguknak, és csak ezek megléte után elkezdeni a családalapítást. Az első gyerek születésének későbbre tolódása miatt ugyanakkor az esetleges második, harmadik gyerek is csak később születhet meg, már amennyiben megszületik. Emiatt is fontos minden olyan intézkedés, támogatás, amely segíti a párokat, hogy az első gyerek minél előbb megszülethessen. Az szja-mentesség kiterjesztése a jövedelmi helyzet javítása mellett segítheti a munkába való visszatérést, így pedig a karriercélok megvalósítását, valamint hozzájárul ahhoz a célkitűzéshez is, hogy a gyermekvállalás és gyermeknevelés mellett döntő édesanyák ne kerüljenek rosszabb anyagi helyzetbe, mint azok, akik nem vállalnak gyermeket. Fotó: NGM/Facebook A miniszterelnök február végén jelentette be, hogy idén októbertől szja-mentességet kaphatnak a három gyermeket nevelő anyák, a kétgyerekeseknél pedig lépcsőzetesen vezetik be az adómentességet 2026 és 2030 között. Miért egyedülállóak ezek a magyar családpolitikai intézkedések? A kormányzat kiemelt célja, hogy megállítsa a születésszám csökkenését, és emelje a termékenységi rátát, lehetőség szerint minél közelebb a népességszám fenntartásához szükséges 2,1-es szinthez. Ennek érdekében már korábban is jelentős intézkedések kerültek bevezetésre, amelyek javítják a gyermeket nevelők helyzetét, segítik az otthonteremtést, csökkentik a gyermekvállalás okozta, elsősorban anyagi terheket. A mostani intézkedések is ebbe a sorba illeszkednek, céljuk, hogy támogassák a családokat a gyermeknevelés költségeit illetően, javítsák a jövedelmi helyzetüket, miközben a foglalkoztatást is ösztönzik. Az egyedülállóságuk ugyanakkor abban rejlik talán, hogy nemcsak a gyermeknevelés idejére vehetik igénybe a kedvezményt az anyák, hanem életük végéig, ezzel pedig nemcsak a gyermeknevelés terheit mérséklik, de egyben el is ismerik az anyák áldozatos munkáját, illetve hozzájárulnak a gyermekszületésszám növeléséhez is. A kormány megduplázta a családi adókedvezményt, szja-mentessé tették a csedet és a gyedet. Ezek és a fentebb már említett intézkedések révén lehet tudni, mennyi pénz marad így ezeknél a családoknál?

A kormányzati bejelentések szerint a csed és a gyed szja-mentessé tétele éves szinten 10 milliárd forintot hagy az érintett 20-40 ezer családnál. A 30 év alatti egy gyermekes anyák esetében a teljes szja-mentesség 40 milliárd forintot jelent nagyjából 55-85 ezer anyának, vagyis átlagosan 500-700 ezer forintot. Ezzel szemben az október elsejétől életbe lépő 3 gyermekes anyák szja-mentessége már 200 milliárd forint bevételkiesést eredményez a költségvetésben, amely a 200-250 ezer érintett anyára/családra vetítve 800 ezer-1 millió forint többlet jövedelmet jelent évente. A családi adókedvezmény duplázása nyomán 400 milliárd forint marad a háztartásoknál, amely támogatást az apák is igénybe vehetik. A legnagyobb tétel ugyanakkor a felmenő rendszerben életbe lépő 2 gyermekes anyák szja-mentessége. Ez a bejelentések szerint 430-490 ezer anyát, illetve családot érint, ők az intézkedés nyomán több mint 700 milliárd forinttal több pénzből gazdálkodhatnak, amely átlagosan éves szinten több mint 1 millió forintot jelent. A Nemzetgazdasági Minisztérium is bejelentette, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítják el. Európai viszonylatban hogyan állunk most mi, magyarok? A társasági adó 9 százalékos kulcsa Magyarországon a legalacsonyabb az EU-ban, de világviszonylatban is az egyik legkisebb, amely segíti a befektetések bevonzását és így a munkahelyteremtést. A személyi jövedelemadó esetében a legtöbb országban többkulcsos adórendszer van, az alacsony jövedelműek a bérük után kisebb arányban adóznak, amely ugyanakkor a magas jövedelműeket bevételeik eltitkolására ösztönzi. Magyarország esetében a többkulcsos adórendszer a gyakorlatban a gyermekvállalás függvényében valósul meg. Eddig a 4 gyermekeseknek, valamint a 25 év alattiaknak – az átlagbérig – nem kellett adót fizetniük a munkabérük után, miközben a gyermeket nevelők a családi adókedvezményt érvényesíthették a bérükből. Az szja-mentesség 3 gyermekesekre való kiterjesztésével, majd a 30 alatti, egy gyermekes anyákra és a két gyermekesekre a munkavállalók egyedülállóan széles köre élvezhet majd adómentességet, miközben a 15 százalékos szja-adókulcs továbbra is alacsony uniós összehasonlításban is. Hétfőtől érvényes a kereskedői árrés csökkentése, olcsóbb lehet több alapvető élelmiszer. Ez az újabb döntés hogyan tud segíteni a magyaroknak az utóbbi időszak áremelkedéseinek tükrében?

Az élelmiszerek súlya az egyik legnagyobb a fogyasztói kosáron belül, 30 százalékos, ugyanakkor az alacsony jövedelmű, illetve nyugdíjas háztartások körében például magasabb, 37, illetve 32 százalékos. Vagyis az élelmiszerek áremelkedése ezeket a háztartásokat jobban sújtja, nagyobb terhet jelent rájuk nézve. Habár a gyenge mezőgazdasági termés, a forint értékvesztése, illetve egyedi tényezők – például a csokoládé és a kávé esetében a nemzetközi folyamatok, míg a tojás esetében a madárinfluenza – is szerepet játszottak az árak emelkedésében, azonban az elmúlt időszakban látható volt, hogy a kereskedők is emelték az árrésüket több alapvető élelmiszer esetében is a kereslet élénkülésére válaszul. Az árrésstop célja, hogy az alapvető élelmiszerek egy széles köre esetében a fogyasztói árak csökkenjenek, amely a leginkább kiszolgáltatott háztartások helyzetét javítaná legnagyobb mértékben. Az árrés korlátozása az NGM számításai szerint 10-15 százalékkal mérsékelheti az érintett termékek fogyasztói árát, amely nagyságrendileg az élelmiszer-inflációt több mint 2 százalékponttal, a teljes inflációt pedig 0,7 százalékponttal foghatja vissza. Ezáltal pedig a 2,5 hónapos működési időszakban több 10 milliárd forintot hagyhat a háztartásoknál.

