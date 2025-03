Ingyenes utazás óvodáknak és iskoláknak – de csak ha időben regisztrálnak!

A HÉV járatokon tervezett csoportos utazások bejelentése szintén könnyen és gyorsan elvégezhető. Egy egyszerű űrlap kitöltésével regisztrálhatók azok a gyermekcsoportok, amelyek kísérői díjmentesen utazhatnak, valamint az egyes múzeumokba díjmentesen utazó diákcsoportok számára is külön-külön egy erre a célra kialakított űrlap áll rendelkezésre. Munkatársaink előzetes regisztráció esetén vonatot és esetlegesen átszállás nélküli utazást is tudnak ajánlani, ezen kívül információt nyújtanak a szükséges menetjegyekről, igénybe vehető kedvezményekről és a jegyvásárlási lehetőségekről. A nem gyermek- vagy diákcsoportoknak is javasoljuk az előzetes regisztrációt emailben, a várható nagyobb utasforgalomra történő felkészülés érdekében.

Az autóbuszos utazási igényeket a rendelkezésre álló szabad kapacitás mértékéig tudjuk csak kiszolgálni, ezért fontos időben tervezni. Az utazási szándékot legalább 15 nappal korábban be kell jelenteni emailben, a csoportos utazás csak a visszaigazolásban foglaltak szerint érvényesíthető. Az utazás során felszálláskor a bejelentés visszaigazolását az autóbusz-vezetőnek be kell mutatni.