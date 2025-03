Itt a fotó Orbán Viktor zebrájáról!

Ezen a néven került be az országba, ez is marad a neve. Orbán Viktornak így most már hivatalosan is van egy zebrája. Az állatkertbe látogatók is tudni fogják, hogy melyik zebrának az örökbefogadója, mert jövő héten egy kis tábla is ki fog majd kerülni a karámjához, hogy ő az ország miniszterelnökének örökbefogadott zebrája