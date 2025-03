Itt az újabb bizonyíték, hogy Magyar Péter aláírta az ukránpárti hűségnyilatkozatot

Magyar Péter fegyvert és lőszert is szállítana Ukrajnába, valamint a magyar adófizetők pénzét is felhasználva egy új bankból pénzelné Ukrajna újjáépítését - mindez abból a dokumentumból derült ki, amit a Tisza Párt elnöke is aláírt az Európai Parlamentben. Később Magyar azt állította, hogy nem írt alá ilyen dokumentumot, de a tenyellenor.hu kiderítette, hogy ez az állítása sem biztos, hogy igaz.

Magyar Péter állítása szerint a RC-B10-0146/2025 számmal megjelent az európai védelem jövőjéről szóló fehér könyvről szóló, az Ukrajnában zajló háború folytatására vonatkozó közös indítványhoz "sosem adta a nevét. Az Európai Parlament egyik alkalmazottja hamisította a dokumentumra a nevét". A valóság ezzel szemben az, hogy Magyar Péter neve nem csak a Dömötör Csaba által megosztott fotón szerepel, hanem az Európai Parlament képviselői indítványokat tároló regiszterében is - írta a tenyellenor.hu A nyilvánosan kereshető adatbázis szerint az előterjesztést az alábbi személyek írták alá: Rasa Juknevičienė, Nicolás Pascual de la Parte, Riho Terras, Michael Gahler, David McAllister, Sebastião Bugalho, Andrzej Halicki, Inese Vaidere, Péter Magyar , Wouter Beke a PPE képviselőcsoport nevében

, Wouter Beke a PPE képviselőcsoport nevében Yannis Maniatis, Sven Mikser az S&D képviselőcsoport nevében

Reinis Pozņaks, Rihards Kols, Aurelijus Veryga, Cristian Terheş, Assita Kanko, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ondřej Krutílek, Roberts Zīle, Joachim Stanisław Brudziński az ECR képviselőcsoport nevében

Nathalie Loiseau, Dan Barna, Sandro Gozi, Anna‑Maja Henriksson, Karin Karlsbro, Ľubica Karvašová, Urmas Paet, Marie‑Agnes Strack‑Zimmermann, Eugen Tomac, Hilde Vautmans, Sophie Wilmès, Lucia Yar, Dainius Žalimas a Renew képviselőcsoport nevében

Reinier Van Lanschot a Verts/ALE képviselőcsoport nevében Nem sokkal Magyar Péter fent idézett bejegyzését követően az indítvány aláírói közül törölték a Tisza Párt vezetőjét, azonban képviselői tevékenységei között is megtalálható volt az indítvány, de később ezt is töröltették. Vagyis több bizonyíték is van arra, hogy Magyar Péter beterjesztője a dokumentumnak, tehát erősen megkérdőjelezhető az állítása, hogy nem írta alá a dokumentumot.

