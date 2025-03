Itt van Deák Dániel elemzése az újpesti választásról

A papírforma valósult meg a baloldali fellegvárnak számító Újpesten: a DK jelöltje, Varju László nyert az időközin. Magyar Péter a legnagyobb vesztese ennek a választásnak, a Fidesz a 2022-es szintje körül van – írta gyorselemzésében Deák Dániel. Az elemző szerint Magyar Péter számára a mostani eredmény rossz hír, hiszen amellett hogy nem mert elindulni, így ők nulla százalékot értek el, a mostani eredmény azt is jelzi, hogy Budapesten még mindig számolni kell Gyurcsány Ferenccel, így a 2026-os választás közeledtével ismét beindul majd az összefogás-vita az ellenzéki oldalon. Fura, de a Tiszának egy Fidesz-győzelem lett volna előnyös, hiszen akkor mondhatnák, rájuk van szüksége az ellenzéknek, a DK végleg leszerepelt.

Magyar Péterék éppen ezért arra biztatták az ellenzéki szavazókat, hogy ne szavazzanak Gyurcsányékra, ennek ellenére is simán pályán maradt Budapesten a DK. A mostani eredmény után a DK biztosan indulni fog 2026-ban, egyéni jelölteket is indít, emiatt jöhet a Gyurcsány-Magyar-koalíció Budapesten, mert Gyurcsány nélkül nincs esélye, ez azonban rombolja Magyar Péter választási esélyeit – tette hozzá.

Fontos kiemelni, hogy az újpesti körzet egy baloldali fellegvár, a 2022-es választáson például, amikor országosan elsöprő Fidesz-győzelem volt, ebben a körzetben 50 százalékos győzelmet aratott a DK jelöltje, most is hasonló eredményt értek el.

A Fidesz mostani 35 százalék körüli eredménye azt jelzi, hogy nem változtak érdemben az országos erőviszonyok. Ebben a körzetben még 2022-ben is 40 százalék alatt szerepeltek ebben a körzetben, 2024-ben pedig 31 százalékot értek el. A kormánypártok tehát most is sikeresen mozgósították az itteni bázisukat. A részvétel 30 százalék feletti volt volt, ez egy időközi választáson normálisnak számít, ezeken hagyományosan mindig az elkötelezettebb szavazók vesznek részt, ez történt most is – zárult az elemzés.