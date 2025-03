Gulyás Gergely: Ha Magyar Péter igazat mondana, ki kellene lépniük az Európai Néppártból– élőben a Kormányinfó

Valótlan az az állítás, hogy egy egyiptomi vendégmunkás hozta be Magyarországra a száj- és körömfájás járványt - jelentette be Gulyás Gergely. Ilyenkor sajnos le kell ölni az állatokat, és a tetemek megfelelő kezelése is folyamatban van. Egyelőre Magyarországon Kisbajcson kívül máshol nem jelent meg a járvány - tette hozzá.

Az állattartóknál is folyamatos a vizsgálat.

15 európai ország állította le a magyarországi húsimportot - mondta a miniszter.