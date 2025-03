Megtudtuk, honnan kapják a fülest a rendőrök, ami után elfogják a dílereket

A rendőrök a múlt héten 13 különböző helyszínen 8 dílert fogtak el Pest vármegyében. Most kiderült, hogy az egész hálózatot sikerült felszámolniuk. Ezek után beszámoltak egy olyan esetről is, amikor egy gödöllői középiskola előtt drogozott több diák is, akik közül egy rosszul lett és kórházba kellett vinni.

A nemrég véget ért sajtótájékoztatón Bátyi Péter elmondta, hogy március 25-én nagy akciót tartottak Pest Vármegyében, 13 vidéki és budapesti helyszínen csaptak le. Halásztelken egy férfiról kiderült, hogy nagy értékű kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik. A nyomozás során az is kiderült, hogy a testvére is segített neki, és a Budapesten élő apjuknál rejtették el a kábítószert. A rendőröknek sikerült azonosítaniuk a beszerzési kapcsolatukat is, egy szigetszentmiklósi férfit. A drogot hozzáköthető ingatlanokban, konténerekben is telepeken tárolta. Azonosítottak még két pesti, valamint egy szigethalmi személyt, akik szintén a csoporthoz köthetőek. Fotó: Police.hu A szigetszentmiklósi férfi a kábítószerből megszerzett pénzt az anya széfjében tárolta. A rendőrök az ügyben több mint 20 kiló drogot foglaltak le, aminek értéke meghaladta a százmillió forintot. Többek között marihuánát, kokaint és hasist árultak. A rendőrök a drog mellett lefoglaltak még több mint 100 millió forint készpénzt, valamint különböző értéktárgyakat 15 millió forint értékben. Az elfogott 8 személyt kábítószer-kereskedelem miatt hallgatták ki. Jelenleg letartóztatásban vannak. Gyerekek árulták a drogot gyerekeknek Ezek után Bátyi Péter r. alezredes beszámolt arról is, hogy a hétvégén, március 28-án egy gödöllői középiskolából kaptak bejelentést, ami szerint több gyerek is az iskola előtt drogozott, majd az egyikük rosszul lett. A 15 éves gyerekhez mentőt hívtak és kórházba kellett vinni. A bejelentés után a rendőrség nyomozni kezdett, az iskolából 4 fiatalt fogtak el, majd a kihallgatásuk során kiderült, hogy közülük hárman már régóta árulták a kábítószert az iskolában és a közeli kollégiumban, valamint más helyszíneken is. Később sikerült azonosítani a banda negyedik tagját is, akit szintén elfogtak a rendőrök. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy szülőként is borzalmas ezekről a bejelentésekről hallani. Nincs ártalmatlan kábítószer – mondta, majd hozzátette, hogy a biofű, amit a diákok szívtak, a szervezet számára méreg. A fiút stabil állapotban vitték kórházba a mentők. A biofüvezéssel járhat hányinger, hányás, vagy akár szívritmuszavar is, emellett okozhat szorongást vagy tudatzavart is.

Szükséges a beavatkozás Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos elmondta, hogy egy hónapja indítottak hajtóvadászatot a drogbűnözés ellen a zéró tolerancia jegyében. Elmondása szerint minden ilyen és ehhez hasonló rendőrségi akció mutatja, hogy a beavatkozások szükségesek. A kormánybiztos hozzátette, hogy a hajtóvadászat mögött széleskörű támogatás áll, és már pár hét után szép eredményeket lehet felmutatni. Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos

Fotó: Origo A kormánybiztos elmondása szerint jóval kevesebb drog van most a piacon, mint az elmúlt hónapokban, és a drogosok száma is csökkent. Ennél azonban még jelentősebb az, hogy az újonnan belépők száma is csökken. A kábítószerek elérése abból a szempontból is nehezebb lett, hogy a razziáknak köszönhetően az áruk a többszörösére emelkedett. Elmondta, hogy folytatódik a hajtóvadászat, valamint hozzátette, hogy a jogi környezetet is rendezni fogják. A napokban fog benyújtani egy új törvénycsomagot az Országgyűlésnek, amivel hatékonyabb eszközöket fognak biztosítani a kábítószer-kereskedelem felszámolásához. Honnan kapja meg az információt a rendőrség? Az elmúlt hetekben rengeteg drogfogásról és drogdíler-elfogásról adott számot a rendőrség. Ezzel kapcsolatban Bátyi Péter r. alezredes az Origónak elmondta, hogy nagyon sok forrásból kaphatják meg azokat az információkat, amik alapján el tudják dönteni, hogy bármilyen formában eljárást indítanak-e. A forrás nagyon széleskörű, ez lehet különböző eszközökből származó információk, lehetnek különböző személyektől, lehetnek lakossági bejelentések, akár egy telefontanús bejelentés – mondta az alezredes, majd hozzátette, hogy az akciókra való felkészülés legalább ennyire széleskörű. Bátyi Péter r. alezredes

Fotó: Origo Részben attól függ, hogy mekkora maga az a bűnözői csoport, a szervezet, amit fel akarnak térképezni. A bűnözők egyre inkább próbálnak konspirálni, ezzel is megnehezítve a rendőrség dolgát.

„Úgyhogy nagyon sokat kell menni velük és utánuk, nagyon sok olyan eszközt és módszert kell bevetnünk, ami alapján aprólékosan és részletesen meg tudjuk ismerni magát az elkövetési magatartást, illetőleg a bűnözői csoporthoz tartozó személyek kilétét meg tudjuk állapítani” – tette hozzá.

