Rákosrendező, Bódis Kriszta, drogstratégia – Maratoni ülésre készül a törvénytelenül működő Fővárosi Közgyűlés

Több mint 50 napirendi pontot kell megtárgyalniuk a képviselőknek a Fővárosi Közgyűlésben szerdán.

Rákosrendező is szóba kerül ezúttal is a közgyűlésben. A fideszes dr. Lehoczki Ádám arra tesz javaslatot, hogy módosítsák Budapest Főváros Önkormányzatának 2025-ös költségvetését, hiszen annak elfogadásakor még nem volt arról szó, hogy a főváros megvásárolja Rákosrendezőt. Karácsony Gergely a héten jelentette be, hogy átutalta a Budapesti Közművek Rákosrendező vételárának első részletét, 12,7 milliárd forintot.