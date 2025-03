Karácsony továbbra sem javasol főpolgármester-helyettest, mégis kivesz 44 nap szabadságot

A múlt héten döntött a bíróság első fokon a főváros kötelezettségi mulasztásáról a főpolgármester-helyettes megválasztásának elmaradása miatt. Bár az ítélet egyelőre nem jogerős, és 15 nap áll rendelkezésre a fellebbezésre, Sára Botond főispán szerint felesleges a fellebbezés, ha csak nem az a cél, hogy Karácsony Gergely húzza az időt.

A főpolgármester azonban a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésére sem terjesztette elő helyettesének megválasztását, nem javasolt főpolgármester-helyettest.

A bíróság az ítéletben arra kötelezi Karácsony Gergelyt, hogy javasoljon a közgyűlési tagok közül magának helyettest, a közgyűlést pedig arra kötelezi, hogy szavazza meg. Erre az ítélet jogerőre emelkedését követő 30 napon sor kell, hogy kerüljön. Az, hogy az e heti előterjesztések között nem szerepel Karácsony javaslata, arra enged következtetni, hogy a főpolgármester fellebbezni akar.

Tavaly novemberen Karácsony Gergely Kiss Ambrust és Vitézy Dávidot javasolta főpolgármester-helyettesnek, a Fővárosi Közgyűlés november 27-i ülésén döntöttek volna a főpolgármester-helyettesről. Vitézy a jelölésre azt írta, hogy „a főpolgármester bizalma megtisztelő. Budapest érdekében bárkivel kész vagyok az együttműködésre, még a korábbi választási ellenfelemmel is”.

Karácsony egyik jelöltje, sem Kiss Ambrus, sem Vitézy Dávid nem lehetett volna főpolgármester-helyettes a Magyar Péter vezette Tisza Párt támogatása nélkül.

A november 27-ei ülésen aztán a közgyűlés Karácsony párttársának, Barabás Richárd javaslata nyomán visszavonta a főpolgármester-helyettesekről szóló előterjesztést, aminek köze lehetett ahhoz, hogy a Tisza Párt frakcióvezetője, Ordas Eszter bejelentette, nem szavaz Karácsony Gergely helyetteséről a Tisza budapesti frakciója, amíg az nem terjeszti elő az szmsz-módosítási javaslatukat a közgyűlésben.

Idén februárban Vitézy Dávid egy háttérbeszélgetésen azt mondta, hogy a főpolgármester-helyettesről szóló tárgyalások befagytak, Karácsony már a háttérben sem egyeztet a frakciókkal. A februári közgyűlésen aztán Karácsony Gergely benyújtott szabadságtervéről is szavazniuk is kellett a képviselőknek. A főpolgármester 44 nap szabadságot írt be magának, júliusban 10, augusztusban 14 napra szándékozik szabadságra menni. „A törvény szerint jár a főpolgármesternek a szabadság, ki kell adni neki” – mondta a Fővárosi Önkormányzat jegyzője a napirendi pont tárgyalásakor.

A törvény mondja ki azt is, hogy a főpolgármester helyettesítéséről gondoskodni kell

– válaszolták neki a fideszes képviselők. Bár az ellentmondást nem oldották fel, a képviselők szavaztak Karácsony Gergely szabadságáról. „Vékony jég volt, de támogatta!” – mondta Karácsony a szavazás eredményének láttán, és valóban: éppenhogy elfogadta a közgyűlés. A fideszes képviselők mellett a Podmaniczky Mozgalom sem támogatta a 44 napos szabadságot.